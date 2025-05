Majoross Gergely: A következő vb-n még felkészültebbek leszünk

– Reméltük, hogy Svájc érvényesíti a papírformát a kazahok ellen az utolsó csoportfordulóban. Hogyan élte meg a bennmaradással végződő világbajnokságot?

– Először is nézzük meg azt, milyen kerettel érkeztünk Herningbe, hiszen nem mehetünk el szó nélkül amellett, mennyi fiatal kapott lehetőséget a magyar csapatban. Rengeteg vb-újonc volt, és nagyszerű, hogy őket be lehetett dobni a mély vízbe. Persze, vannak tapasztalatlanságból adódó hibák, de tanulófázisban van a csapat. Aki figyelemmel követte a felkészülési időszakunkat, láthatta, hogy mint egy kirakóst, darabról darabra raktuk össze a játékunkat, kezdve a védekező-, majd a támadóharmadbeli taktikánkkal. Próbáltunk egyre jobb meccseket játszani, de természetesen akadtak hullámvölgyek, mint például a Svájc elleni összecsapás. Voltak viszont biztató pillanatok is. Nagyon rég volt például olyan, hogy korai gólokkal vezetést tudtunk szerezni. Az is öröm, hogy 2016 után ismét rendes játékidőben győztünk elit-világbajnokságon. – Merre billen a mérleg nyelve, pozitív vagy negatív irányba?

– Összességében több a pozitívum, és idesorolnám azt is, hogy a csapat kapcsolata a szurkolókkal tovább erősödött a világbajnokság alatt. Hihetetlen, mennyien eljöttek szurkolni nekünk, pénzt, időt és energiát sem sajnálva. Gyakorlatilag hazai pályát teremtettek nekünk. Igyekeztünk jó játékkal meghálálni, remélem, ezt ők is érzik. – Visszatekintve változtatna valamin a csapat játékában?

– Meg kell tanulnunk, hogy a hátvédeink és csatáraink egy időben merjenek nyomást gyakorolni az ellenfelekre, amikor megpróbálják kihozni a korongot. Sokszor beszorultunk, de az első meccshez képest ebben is fejlődtünk. A következő időszak egyik nagy feladata lesz, hogy a letámadásaink agresszívabbak, szervezettebbek és hatékonyabbak legyenek. Kemény srácok vannak a csapatunkban, ez jó előjel.