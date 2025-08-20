A 226 centis volt NBA-kosaras majdnem gólt szerzett a labdarúgó Orosz Kupában

Pavel Podkolzin személye miatt volt érdekes a Kaluga és az Amkal Moszkva mérkőzése a labdarúgó Orosz Kupa második selejtezőkörében. A 40 éves sportoló ugyanis most mutatkozott be profi labdarúgóként, miután korábban kosarazott, sőt, megjárta az NBA-t is.

A 226 centis Podkolzin a források szerint ezzel a legmagasabb profi labdarúgó lett, aki valaha pályára lépett. Az orosz sportoló egy korábbi interjúban beszélt arról is, hogy miként került a futballpályára.

„Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy kipróbáljam magam ebben a sportágban is. Az elnökünkkel együtt játszottam a kosárlabda médialigában” – mondta Podkolzin, aki a rendelkezésre álló idejében a gólszerzéshez is közel állt.

A 40 éves Podkolzin a 2004–2005-ös és a következő idényben játszott a Dallas Mavericksben, első idényében öt meccsen egy pontot, a következőben egy meccsen három pontot szerzett. Ezt követően visszatért Oroszországba, ahol több csapatban is játszott még.