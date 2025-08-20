Nemzeti Sportrádió

Roddick szerint Alcaraz egy különös hibát követett el a Sinner elleni döntőben

T. Z.T. Z.
2025.08.20. 15:42
Roddick szerint Alcaraz nem cselekedett helyesen (Fotó: Getty Images)
ATP Carlos Alcaraz férfi tenisz Andy Roddick Jannik Sinner
A korábbi amerikai teniszező, Andy Roddick szerint Carlos Alcaraz hibát követett el, amikor a Cincinnati 1000-es férfi tenisztorna döntőjében megvigasztalta Jannik Sinnert, aki fájdalmai miatt feladni volt kénytelen a találkozót.

Mint arról korábban már hírt adtunk, Carlos Alcaraz győzelmével ért véget a múlt héten Cincinnatiben rendezett 1000-es férfi tenisztorna. A spanyol klasszis a döntő első játszmájában 5:0-ra vezetett Jannik Sinner ellen, amikor világelső olasz riválisa a székbíróhoz indult, és fájdalmaira hivatkozva feladta a találkozót.

Miután ez megtörtént, Alcaraz nem ünnepelt, helyette azonnal Sinnerhez sietett, hogy vigasztalja és beszélgessen vele egy kicsit. A korábbi kiváló amerikai teniszező, Andy Roddick néhány nappal a döntő után egy podcastadásban megjegyezte: szerinte Alcaraz rosszul döntött, amikor túl közel ment az olasz játékoshoz, aki betegséggel küszködhetett már a döntőt megelőző órákban is.

„Carlos egyetlen hibája az egész héten az volt, hogy túl közel ment Sinnerhez, miután tudta, hogy az olasz játékos nincs jól – érvelt a műsorban a hatalmas szerváiról is ismerté vált Roddick, aki szerint Alcaraznak figyelnie kellett volna arra, hogy az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) előtt elkerülje a fertőzést. – Ha én lettem volna Alcaraz edzője, azt mondtam volna neki, hogy tűnj el onnan, ne is menj a közelébe! Ne vizsgáld meg, hogy jól van-e, és kerüld a fotót. Ne menj a közelébe. Ha beteg, maradj távol tőle, Carlos.”

