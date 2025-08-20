Fallabda Eb: Csókási Gabriella kikapott, Simon Dániel és Chukwu Hannah továbbjutott

Az Eb eredményközlője szerint Csókási három szettben maradt alul a portugál Catarina Nunessel szemben, és nem jutott be a legjobb 32 közé.

Simon három szoros szettben győzte le a holland Hjalmer Molst. Szerdán még egy meccset játszik, a második fordulóban a spanyol Iván Pérezszel csap össze 18 órakor.

Sima győzelemmel a harmadik fordulóba jutott a nők versenyében Chukwu Hannah. Az Eb eredményközlője szerint a magyar játékos – akinek az első körben nem kellett pályára lépnie – szerdán kora délután a spanyol Sofía Mateost verte meg magabiztosan, ezzel a legjobb 16 között folytathatja szereplését csütörtökön.

A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.

Fallabda Európa-bajnokság

Nők, 1. forduló

Catarina Nunes (portugál)–Csókási Gabriella 3:0 (6, 8, 6)

Nők, 2. forduló

Chukwu Hannah–Sofía Mateos (spanyol) 3:0 (3, 6, 5)

Férfiak, 1. forduló

Simon Dániel–Hjalmer Mols (holland) 3:0 (9, 9, 9)

Később:

Férfiak, 2. forduló

18.00: Simon Dániel–Iván Pérez (spanyol)

