Fallabda Eb: Csókási Gabriella kikapott, Simon Dániel és Chukwu Hannah továbbjutott

2025.08.20. 15:26
Csókási Gabriella kikapott a női verseny első fordulójában, míg Simon Dániel az első mérkőzését megnyerve a legjobb 32 közé jutott a fallabdázók egyéni Európa-bajnokságán, a franciaországi Chartres-ban.

Az Eb eredményközlője szerint Csókási három szettben maradt alul a portugál Catarina Nunessel szemben, és nem jutott be a legjobb 32 közé.

Simon három szoros szettben győzte le a holland Hjalmer Molst. Szerdán még egy meccset játszik, a második fordulóban a spanyol Iván Pérezszel csap össze 18 órakor.

Sima győzelemmel a harmadik fordulóba jutott a nők versenyében Chukwu Hannah. Az Eb eredményközlője szerint a magyar játékos – akinek az első körben nem kellett pályára lépnie – szerdán kora délután a spanyol Sofía Mateost verte meg magabiztosan, ezzel a legjobb 16 között folytathatja szereplését csütörtökön. 

A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.

Fallabda Európa-bajnokság
Nők, 1. forduló
Catarina Nunes (portugál)–Csókási Gabriella 3:0 (6, 8, 6) 
Nők, 2. forduló
Chukwu Hannah–Sofía Mateos (spanyol) 3:0 (3, 6, 5)
Férfiak, 1. forduló
Simon Dániel–Hjalmer Mols (holland) 3:0 (9, 9, 9)

Később:
Férfiak, 2. forduló
18.00: Simon Dániel–Iván Pérez (spanyol)
 

 

