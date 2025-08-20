Fallabda Eb: Csókási Gabriella kikapott, Simon Dániel és Chukwu Hannah továbbjutott

Az Eb eredményközlője szerint Csókási három szettben maradt alul a portugál Catarina Nunessel szemben, és nem jutott be a legjobb 32 közé.
Simon három szoros szettben győzte le a holland Hjalmer Molst. Szerdán még egy meccset játszik, a második fordulóban a spanyol Iván Pérezszel csap össze 18 órakor.
Sima győzelemmel a harmadik fordulóba jutott a nők versenyében Chukwu Hannah. Az Eb eredményközlője szerint a magyar játékos – akinek az első körben nem kellett pályára lépnie – szerdán kora délután a spanyol Sofía Mateost verte meg magabiztosan, ezzel a legjobb 16 között folytathatja szereplését csütörtökön.
A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.
Fallabda Európa-bajnokság
Nők, 1. forduló
Catarina Nunes (portugál)–Csókási Gabriella 3:0 (6, 8, 6)
Nők, 2. forduló
Chukwu Hannah–Sofía Mateos (spanyol) 3:0 (3, 6, 5)
Férfiak, 1. forduló
Simon Dániel–Hjalmer Mols (holland) 3:0 (9, 9, 9)
Később:
Férfiak, 2. forduló
18.00: Simon Dániel–Iván Pérez (spanyol)