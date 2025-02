Egy lépés az olimpia felé: győzelem Szlovákia ellen!

HA VALAMIBEN BIZTOSAK LEHETTÜNK a csütörtöki, Szlovákia elleni olimpiai selejtező mérkőzést megelőzően, hogy hiába a két csapat közötti hat hely különbség a világranglistán a mieink javára, lenézni nem fogjuk az ellenfelet. A szövetségi kapitány, Pat Cortina és a korábbi csapatkapitány (a sérüléséből visszatérően ismét Garát-Gasparics Fanni viselte a „C” betűs mezt), Odnoga Lotti is kiemelte, északi szomszédunk ellen mindig parázs, kiélezett csatát vívunk, semmi jele nem volt annak, hogy ezúttal másképp lesz.

Ráadásul – igaz, ez már hat éve volt – a két válogatott legutóbbi tétmeccsét a szlovákok nyerték, még a 2019-es budapesti divízió 1/A-s világbajnokságon, ami végül a mieink győzelmével és feljutásával ért véget.

A fiatal, lendületes és gyors hokit játszó rivális ellen kulcsfontosságú volt, hogyan kezd a magyar női jégkorong-válogatott, hiszen az első 10-15 percben nagy rohamokra volt kilátás. Nos, Pat Cortina nagyszerűen felkészítette az ellenfél ezen erősségére a csapatot, hiszen nem csak az első korongbedobás után hoztuk el a pakkot, de két emberhátrányban töltött percet kivéve végig irányítás alatt tartotta a magyar csapat a játékot. Először Metzler Regina próbálkozott középről, begyakorolt adogatás végén maradt szemben a kapuval, de belecsaptak az ütőjébe, így a lövés elmaradt. Mozolai Berta néhány másodperccel később már kaput talált, a szlovák kapus lábai közé célzott, de Andrea Risanová gyorsabban összezárta a mamutjait, minthogy átmehetett volna közöttük a pakk. Az iramra nem lehetett panasz, mint ahogy az önfeláldozásra sem, Jókai-Szilágyi Kinga magát sem kímélve ütközött, hogy korongot szerezzen, a blokkokba is beleálltak a védőink, amikor szükség volt rá.

Egyedül az emberhátrányos védekezés nem nézett ki jól, így alakulhatott, hogy hiába támadta végig Cortina csapata az első harmadot, mégis két perc alatt a szlovákok majdnem többet lőttek, mint mi az egész játékrészben. A dudaszó előtt azonban Seregély Mírát lökték a palánkra, így a középső harmadot a magyar válogatott kezdte emberelőnyben, de a vezetést ez sem hozta meg. Sőt, miután kiegészült Szlovákia, agresszívebb lett, és a meccsen először egyenlő létszámnál is bent tudta tartani huzamosabb ideig a korongot a támadóharmadában. Nemsokára visszaállt a „rend” a mieink kezdeményeztek, de Pázmándi Zsófia majdnem adott egy gólpasszt az ellenfélnek, hiszen korongkihozatal helyett a Németh Anikó kapujával szemben érkező rivális támadó kapta a pakkot, a helyzet azonban kimaradt. Ilyen hibából egy harmadon belül azonban csak egy fért bele, a következőnél jött a hideg zuhany, a szlovák vezetés.

Hiába feküdt a teljes magyar csapat a kapuban, átcsorgott a pakk a gólvonalon, és a találatot videózás után is érvényesnek találták a zebrák. Csakhogy a következő fórunkat már kihasználtuk, így nem sokáig örülhetett az ellenfél, Huszák Alexandra korcsolyázott középre, és bombázott az egyenlítésért a kapuba.

Sokat csak azért kellett várni a fordításra, mert az első és a második magyar gól között eltelt egy 18 perces szünet, a 44. percben már ismét szólt a hangszóróból a „megjöttek a magyarok”. Jókai-Szilágyi Kinga tette bele az ütőjét egy lövésbe, aminek következtében a korong szinte lassítva, ívesen pattant át a szlovák kapus fölött, egyenesen a kapuba. A mentális nyomás ezután talán enyhülhetett a csapaton, az ellenfél viszont egyre többet kockáztatott, támadott. Megváltozott a játék képe, több magyar kontra is lövéssel fejeződött be, a végén pedig Szlovákia kénytelen volt a kapusát is lehozni, de amint leért korongot szereztünk, és Garát-Gasparics Fanni kialakította a 3–1-es végeredményt.

Nehezen, de legyőztük Szlovákiát, legközelebb Ausztriával nézünk farkasszemet, szombat este hattól.

A fordított mez meghozta a csapatnak a szerencsét – Az ön góljával szerzett vezetést a válogatott. Nagy kő esett le a szívükről ekkor?

– A bemelegítésre készültünk, és éreztem, hogy valami furcsa, de nem tűnt fel, hogy mi az. Senki nem is szólt, hogy bármit észre venne, mikor végre rájöttem, hogy fordítva vettem fel a felsőmet. A lányok mondták, hogy most már meg ne fordítsam, mert így lesz szerencsénk, de remélem, nem fogják elvárni, hogy ezentúl fordított felszerelésbe játsszak. Ha viszont ezen múlik, akkor nem ellenkezem. – Eszébe jutott, hogy 2023-ban egy Szlovákia elleni mérkőzésen tört el a csuklója? Sikerült felülírni ezt a rossz élményt?

– Amikor az ember így megsérül, eszébe jut, hogy melyik csapat ellen és mikor történt a baleset. Próbálom ezt a helyén kezelni, de néha bevillan a tudatomba. Szerintem nem hat a játékomra, mert olyan bátran próbálok játszani, mint előtte, igyekszem a pozitív gondolatokra összpontosítani. – Mit lehet tovább vinni ebből a vártnál talán nehezebb győzelemből?

– A szlovákok kicsit talán mumusunknak számítanak, nehéz, ki-ki meccseket játszunk ellenük mindig, hiába vagyunk a világranglistán előttük. Sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, de mégis két góllal nyertünk, ráadásul hátrányból fordítottunk, jó alapja ez a tornának, a jó dolgokat meg kell tartani, a hibákat pedig kijavítani. MINIINTERJÚ: HUSZÁK Alexandra, a magyar válogatott csatára

Összefoglaló

JÉGKORONG

NŐI OLIMPIAI SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, BREMERHAVEN

Magyarország–Szlovákia 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Bremerhaven, 494 néző. V: Mantha, McKenna (mindketten kanadaiak), Cheyroux (francia), Zach (kanadai)

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. – Baker, Odnoga / Kiss-Simon, MAYER (2) / Németh B., Hajdú / Cservjacsenko – Garát-Gasparics 1, Heizl, Kreisz E. (1) / Dabasi, HUSZÁK 1, Seregély Míra / Pázmándi, Leidt, Metzler / Williams H., Horváth I., Jókai-Szilágyi 1. Szövetségi kapitány: Pat Cortina

SZLOVÁKIA: RISIANOVÁ – Leskovjanska, Kosecka / Janeková, Suliková / Bednarik, Drábeková / Plankenaurová, Galisová – HLINKOVÁ 1, Halusková (1), Tóthova (1) / Lopusanová, Kúbeková, Nemeceková / Paulínyová, Fancovicová, Benáková / Istocyová, Glasiková. Szövetségi kapitány: Miroslav Mosnar

Kapura lövések: 38–26. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Pat Cortina: – Nehéz meccsre számítottam, Szlovákia jó csapat, és az ország utánpótlása is nagyon erős. Sok játékosuk az EWHL-ben szerepel, ahogy nálunk is, ezért különösen nagy a rivalizálás a csapatok között. Nagyon jó munkát végeztünk, a mérkőzés legnagyobb részében mi irányítottunk, és öt az öt ellen szinte végig jobbak voltunk. Elégedett vagyok a hozzáállásunkkal, és a kitartásunkkal. Természetesen van még hova fejlődnünk, de jó első fellépés volt.

Miroslav Mosnar: – A gólok hiányoztak, az első félidőben egész jól játszottunk, a másodikra Magyarország nagyobb fölénybe került. Hiába szereztük meg a vezetést, hamar kiegyenlített az ellenfél, a periódus végén pedig kimaradtak a helyzeteink. Kicsit egyszerűbben kell játszanunk a jövőben, és több gólt kell lőnünk egynél, ha nyerni akarunk.

Később

19.30: Németország–Ausztria

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE Kapusok: Milibák Helga (BJA), Németh Anikó (Kárpáti Farkasok), Révész Zsuzsa (NAHA, amerikai)

Hátvédek: Baker Taylor (Brynas, svéd), Cservjacsenko Alexandra, Odnoga Lotti (mindketten SDE, svéd), Gengeliczky Dorottya (Trine University, amerikai), Hajdu Lili (BJA), Kiss-Simon Franciska, Mayer Fruzsina (mindketten HKB), Németh Bernadett (Almati, kazah)

Csatárok: Dabasi Réka, Leidt Madie, Williams Hayley (mindhárman HKB), Garát-Gasparics Fanni (Brynas, svéd), Hiezl Réka Effi (Vasas), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Huszák Alexandra, Rónai Alexandra (mindketten MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Mozolai Berta (Stanstead College, kanadai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Seregély Míra (University of Maine, amerikai)