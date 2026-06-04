Nemzeti Sportrádió

Borbély Balázs a régió legígéretesebb edzője – a Coachinside szerint

PAUNOCH PÉTER (BLOG)PAUNOCH PÉTER (BLOG)
2026.06.04. 13:12
null
Borbély Balázs az új idényt már a Ferencváros vezetőedzőjeként kezdi meg (Fotó: facebook.com/centersport.hu)
Címkék
Coachinside Paunoch Péter blogja Borbély Balázs
Áprilisban, a Football Forum Hungaryn volt alkalmam megismerkedni a Coachinside platformmal. Szélesebb körben talán még nem ismert, ezért is szeretném jelen blogbejegyzésemben közelebbről is bemutatni. Így ugyanis most már nemcsak a játékosok, hanem az edzők piacán is figyelemmel követhető egy olyan objektív adatbázis, analitikai eszköz, amellyel a legkülönbözőbb adatok, statisztikák alapján összehasonlíthatóvá válnak a világ labdarúgásának szakemberei. Paunoch Péter blogja – a játékosügynök szemével.

 

A Coachinside egy adatvezérelt futballplatform, amely elsősorban profi edzők feltérképezésére, összehasonlítására, a csapataikkal felmutatott teljesítmények elemzésére szolgál. A rendszer több mint 65–85 ezer edzőt, több mint 10 millió adatpontot, 6 egyedi KPI-t (kulcsfontosságú teljesítménymutatót) és széles nemzetközi lefedettséget kínál.

Kéepk forrása: Coachinside

A Coachinside fő erőssége, hogy nemcsak adatbázisként működik, hanem döntéstámogató eszközként is segít az edzők kiválasztásában, teljesítményük követésében, a szakmai stáb összerakásában, valamint abban is, hogy a klubok pontosabban illesszék az edzői profilt a csapat játékfelfogásához.

 

A platform három fontos területet emel ki.

Az első a Coach Scouting, vagyis az edzők keresése és összehasonlítása különböző szűrők és KPI-k alapján.

A Staff Recruitment a másodedzők, kapusedzők, erőnléti edzők és elemzők felkutatását, vagyis egy komplett stáb összeállítását célozza meg. Több, mint 14 féle pozíciót különböztet meg a platform az edzőket tekintve.

A Coach Performance pedig a vezetőknek, menedzsereknek ad lehetőséget a saját edzőik fejlődésének és munkájuk hatékonyságának, hatásának nyomon követésére.

A Coachinside külön „Player Match” modult is kínál, amely megmutatja, mennyire illik egy játékos egy adott edző játékmodelljéhez. Ez taktikai, fizikai, labdabirtoklásos és labda nélküli szempontok alapján ad képet a megfelelésről.

Hogy a Coachinside működését egy gyakorlati példán is szemléltessem, kíváncsi voltam, milyen adatokkal, elemzéssel szolgál egy általam képviselt szakember, az ETO FC-vel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs kapcsán.

 

„Borbély Balázs a szervezett, magas intenzitású futball képviselője, akinek csapatai jól felismerhető játékidentitásúak – fogalmaz a szakemberrel kapcsolatban a Coachinside összegzése. – Munkáját a domináns labdabirtoklás, a magas letámadás és a tudatos átmenetek jellemzik, miközben rugalmasan váltogat a négy- és háromvédős struktúrák között. Leggyakrabban 4-2-3-1-es vagy 4-3-3-as rendszerben dolgozik, amelyben a labdakihozatal, a rövid passzos építkezés és a védelmi vonalak mögé játszott vertikális labdák egyaránt fontos szerepet kapnak.”

A platform a fenti megállapításait számos, az adatbázisában megtalálható statisztikai adat alapján állította össze.

A rendelkezésre álló adatok alapján Borbély csapata az NB I egyik legmagasabb labdabirtoklási mutatójával rendelkezik, miközben a PPDA-értékek (a letámadás, tehát a presszing megkezdése előtt a ellenfél számára engedélyezett passzok száma) alapján a liga legjobb „presszingcsapatai” közé tartozik. 

Az elemzés szerint az ETO-nál töltött időszaka alatt (2024 áprilisától) a csapat stabilan erős támadójátékot, kiemelkedő védekezést és folyamatos teljesítményjavulást mutatott. Ezt a konkrét eredmények is jól mutatják, hiszen két éve előbb feljutott a csapattal az NB II-ben, majd az NB I-ben újoncként a 4. helyen végzett. Úgy, hogy a 2024–2025-ös idényt még öt nyeretlen meccsel, közte négy vereséggel kezdte, tavasszal viszont már egy 15 meccses veretlenségi szériát produkált a csapat a bajnokságban.

A 2025–2026-os idényben pedig bajnok lett, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta (30) és a második legtöbbet (65) szerezte a bajnokságban, de számos más mutatóban is kiemelkedett: átlagos labdabirtoklási arány (60.1 százalék, az NB I-ben 1.), legmagasabb átlagos xG (2.01, NB I-ben 2.), ellenfeleknek „engedett” átlagos xG (1.05, NB I-ben 2.), kapott gól nélküli mérkőzések száma (13, NB I-ben 1.), vesztes állásból megnyert meccsek száma (nyolc, NB I-ben 1.).

A Borbély Balázs vezette ETO két NB I-es idényének statisztikái

Külön értéke, hogy mindezt fiatal kerettel érte el: az átlagéletkor körülbelül 25 év, az U23-as játékosok aránya pedig kiemelkedő. Ez azt jelzi, hogy Borbély nemcsak eredményes munkát végez, hanem fejleszti is a játékosokat, miközben versenyképes marad a legmagasabb hazai szinten. A fejlesztést mi sem bizonyítja jobban, hogy a magyar válogatott jelenlegi keretébe három győri játékost is meghívott Marco Rossi szövetségi kapitány (Csinger Márkot, Tóth Rajmundot és Vitális Milánt), akik közül Vitális már tavaly bemutatkozott a válogatottban, hatszor szerepelt is már a nemzeti csapatban, a legutóbbi két alkalommal kezdőként. Ugyanakkor nemcsak a magyar válogatottba adott játékost az ETO Borbély Balázs vezetőedzői időszakában, hiszen Nadir Benbuali is győri játékosként debütálhatott idén márciusban az algériai válogatottban, és rögtön góllal, illetve gólpasszal tette le a névjegyét. Az NB I-ben ebben az idényben 15 gólt szerző csatár is rengeteget fejlődött azóta, hogy 2024-től együtt dolgozott Győrben Borbély Balázzsal. Ennek köszönhető, hogy az arab ország világbajnoki keretébe is bekerült.

A Coachinside kimutatása szerint a számszerűsíthető eredmények alapján Borbély Balázs a régió legígéretesebb és leghatékonyabb munkát végző edzője, köszönhetően annak, hogy tavaly újoncként a 4. helyre vezette az ETO-t, a feljutást követő második idényben, mérkőzésenkénti 2.07-es pontátlaggal bajnokságot nyert a csapattal. 

A Ferencváros vezetőedzőjeként pedig azt is bizonyíthatja az új idényben, hogy egy másik közegben, még nagyobb elvárások mellett is képes hasonló fejlődésre csapatával.

 

Coachinside Paunoch Péter blogja Borbély Balázs
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás: Tudjuk, mit várhatunk Borbély Balázstól

Labdarúgó NB I
9 órája

Ferencváros: „Nagyon jó döntés Borbély Balázs kinevezése”

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:35

Borbély Balázs: Az a dolgunk, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze

Labdarúgó NB I
2026.06.02. 09:51

Hosszú idő után újra magyar szakembert nevezett ki a Ferencváros – Borbély Balázs az új vezetőedző

Labdarúgó NB I
2026.06.01. 17:11

FTC: Borbély Balázzsal ma tárgyalhatnak, utána jöhet a bejelentés – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.01. 13:11

Sokk, csalódás és düh – Borbély Balázs távozásának háttere

Labdarúgó NB I
2026.06.01. 06:33

Árulás helyett – Ballai Attila publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.05.30. 23:47

A szó elszáll – Mohai Dominik jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.05.29. 23:11
Ezek is érdekelhetik