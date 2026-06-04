Borbély Balázs a régió legígéretesebb edzője – a Coachinside szerint

A Coachinside egy adatvezérelt futballplatform, amely elsősorban profi edzők feltérképezésére, összehasonlítására, a csapataikkal felmutatott teljesítmények elemzésére szolgál. A rendszer több mint 65–85 ezer edzőt, több mint 10 millió adatpontot, 6 egyedi KPI-t (kulcsfontosságú teljesítménymutatót) és széles nemzetközi lefedettséget kínál.

Kéepk forrása: Coachinside

A Coachinside fő erőssége, hogy nemcsak adatbázisként működik, hanem döntéstámogató eszközként is segít az edzők kiválasztásában, teljesítményük követésében, a szakmai stáb összerakásában, valamint abban is, hogy a klubok pontosabban illesszék az edzői profilt a csapat játékfelfogásához.

A platform három fontos területet emel ki.

Az első a Coach Scouting, vagyis az edzők keresése és összehasonlítása különböző szűrők és KPI-k alapján.

A Staff Recruitment a másodedzők, kapusedzők, erőnléti edzők és elemzők felkutatását, vagyis egy komplett stáb összeállítását célozza meg. Több, mint 14 féle pozíciót különböztet meg a platform az edzőket tekintve.

A Coach Performance pedig a vezetőknek, menedzsereknek ad lehetőséget a saját edzőik fejlődésének és munkájuk hatékonyságának, hatásának nyomon követésére.

A Coachinside külön „Player Match” modult is kínál, amely megmutatja, mennyire illik egy játékos egy adott edző játékmodelljéhez. Ez taktikai, fizikai, labdabirtoklásos és labda nélküli szempontok alapján ad képet a megfelelésről.

Hogy a Coachinside működését egy gyakorlati példán is szemléltessem, kíváncsi voltam, milyen adatokkal, elemzéssel szolgál egy általam képviselt szakember, az ETO FC-vel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs kapcsán.

„Borbély Balázs a szervezett, magas intenzitású futball képviselője, akinek csapatai jól felismerhető játékidentitásúak – fogalmaz a szakemberrel kapcsolatban a Coachinside összegzése. – Munkáját a domináns labdabirtoklás, a magas letámadás és a tudatos átmenetek jellemzik, miközben rugalmasan váltogat a négy- és háromvédős struktúrák között. Leggyakrabban 4-2-3-1-es vagy 4-3-3-as rendszerben dolgozik, amelyben a labdakihozatal, a rövid passzos építkezés és a védelmi vonalak mögé játszott vertikális labdák egyaránt fontos szerepet kapnak.”

A platform a fenti megállapításait számos, az adatbázisában megtalálható statisztikai adat alapján állította össze.

A rendelkezésre álló adatok alapján Borbély csapata az NB I egyik legmagasabb labdabirtoklási mutatójával rendelkezik, miközben a PPDA-értékek (a letámadás, tehát a presszing megkezdése előtt a ellenfél számára engedélyezett passzok száma) alapján a liga legjobb „presszingcsapatai” közé tartozik.

Az elemzés szerint az ETO-nál töltött időszaka alatt (2024 áprilisától) a csapat stabilan erős támadójátékot, kiemelkedő védekezést és folyamatos teljesítményjavulást mutatott. Ezt a konkrét eredmények is jól mutatják, hiszen két éve előbb feljutott a csapattal az NB II-ben, majd az NB I-ben újoncként a 4. helyen végzett. Úgy, hogy a 2024–2025-ös idényt még öt nyeretlen meccsel, közte négy vereséggel kezdte, tavasszal viszont már egy 15 meccses veretlenségi szériát produkált a csapat a bajnokságban.

A 2025–2026-os idényben pedig bajnok lett, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta (30) és a második legtöbbet (65) szerezte a bajnokságban, de számos más mutatóban is kiemelkedett: átlagos labdabirtoklási arány (60.1 százalék, az NB I-ben 1.), legmagasabb átlagos xG (2.01, NB I-ben 2.), ellenfeleknek „engedett” átlagos xG (1.05, NB I-ben 2.), kapott gól nélküli mérkőzések száma (13, NB I-ben 1.), vesztes állásból megnyert meccsek száma (nyolc, NB I-ben 1.).

A Borbély Balázs vezette ETO két NB I-es idényének statisztikái

Külön értéke, hogy mindezt fiatal kerettel érte el: az átlagéletkor körülbelül 25 év, az U23-as játékosok aránya pedig kiemelkedő. Ez azt jelzi, hogy Borbély nemcsak eredményes munkát végez, hanem fejleszti is a játékosokat, miközben versenyképes marad a legmagasabb hazai szinten. A fejlesztést mi sem bizonyítja jobban, hogy a magyar válogatott jelenlegi keretébe három győri játékost is meghívott Marco Rossi szövetségi kapitány (Csinger Márkot, Tóth Rajmundot és Vitális Milánt), akik közül Vitális már tavaly bemutatkozott a válogatottban, hatszor szerepelt is már a nemzeti csapatban, a legutóbbi két alkalommal kezdőként. Ugyanakkor nemcsak a magyar válogatottba adott játékost az ETO Borbély Balázs vezetőedzői időszakában, hiszen Nadir Benbuali is győri játékosként debütálhatott idén márciusban az algériai válogatottban, és rögtön góllal, illetve gólpasszal tette le a névjegyét. Az NB I-ben ebben az idényben 15 gólt szerző csatár is rengeteget fejlődött azóta, hogy 2024-től együtt dolgozott Győrben Borbély Balázzsal. Ennek köszönhető, hogy az arab ország világbajnoki keretébe is bekerült.

A Coachinside kimutatása szerint a számszerűsíthető eredmények alapján Borbély Balázs a régió legígéretesebb és leghatékonyabb munkát végző edzője, köszönhetően annak, hogy tavaly újoncként a 4. helyre vezette az ETO-t, a feljutást követő második idényben, mérkőzésenkénti 2.07-es pontátlaggal bajnokságot nyert a csapattal.

A Ferencváros vezetőedzőjeként pedig azt is bizonyíthatja az új idényben, hogy egy másik közegben, még nagyobb elvárások mellett is képes hasonló fejlődésre csapatával.