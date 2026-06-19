Ebből új stílusú Fradi lesz – Borbola Bence jegyzete

Borbély Balázs vezetőedző első hosszabb ferencvárosi megszólalásában az volt leginkább szembetűnő, hogy nem akar szerepet játszani. Nem közhelyeket pufogtat, hanem higgadtan sétál a kamera előtt, és azt mondja, amit gondol. Győrben persze ezt alighanem másképpen gondolják, de tudjuk, amióta világ a világ, a Ferencváros kispadja mindig vonzó – és forró… Aki oda ül, gyorsan meg kell tanulnia, minden mondatnak súlya van, minden döntésnek visszhangja, minden döntetlen után jönnek a kérdések, minden vereség után az ítéletek. Borbély Balázs olyan ember benyomását keltette, akit nem könnyű kizökkenteni a nyugalmából. Látszott rajta a munka megszállottsága, de nem engedi, hogy ez kapkodásba forduljon. Az interjú legemberibb pillanata mégsem szakmai volt, hanem egy apró lábbeli. A kislánya első cipőjének egyikét kabalaként viszi mindenhová magával, ami elsőre talán szentimentális apróságnak tűnhet, valójában sokatmondó részlet. A kispadon, a szurkolók haragján túl is van élet, és bármilyen nagy klubról is beszélünk, az ember mégiscsak abba kapaszkodhat, amit otthonról hoz.

Az interjúban fontos szakmai mondatok is elhangzottak. Elődje, Robbie Keane háromvédős rendszere alighanem megy a kukába, és bár egyik napról a másikra képtelenség mindent megváltoztatni a Népligetben, a keze alatt teljesen más stílusú Ferencváros rajzolódhat ki. A fiatalokról is úgy beszélt, ahogyan egy nevelő típusú edző szokott: tanítani kell őket, s ha elég jók, nem számít az életkor. Mégiscsak az utánpótlásból indult, volt NB III-as edző a Fradinál, dolgozott másodedzőként a DAC-nál, Győrben másodosztályú csapatot vett át és repítette két évvel később az NB I csúcsára, s most visszatért oda, ahonnan évekkel ezelőtt egészen más szerepből távozott. Ebből akár nagyívű karriertörténetet is lehetne kerekíteni, ő mégis inkább arról beszélt, hogy tanulni kell – játékostól, kollégától, helyzetből, vereségből, győzelemből. Tudja, milyen terepre érkezett, hogy a Ferencvárosnál nincs sok türelmi idő, mégsem akart előre magyarázkodni. Nincs itt semmi látnivaló: ha egy év múlva is itt lesz, az azt jelenti, hogy a csapat fejlődött és sikeres volt.

Borbély Balázs nem hangzatos ígéretekkel kezdett, de azt alighanem ő is tudja: amint jönnek a tétmeccsek, a szimpatikus edző szerepe már kevés lesz.