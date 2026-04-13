Ousmane Dembélé és a PSG egyelőre nem akar szerződéshosszabbításról tárgyalni

K. Zs.K. Zs.
2026.04.13. 14:59
Ousmane Dembélé egyelőre kivár (Fotó: Getty Images)
Ousmane Dembélé és klubja, a Paris Saint-Germain egyelőre nem kíván tárgyalni az aranylabdás labdarúgó szerződésének meghosszabbításáról – írta hétfőn a L'Équipe.

Ousmane Dembélé jelenlegi szerződése 2028 nyaráig szól, azaz különösebb sietségre nincs ok, a tárgyalások megtorpanásáról kiszivárgó hírek nyomán a sajtó mégis találgat; a francia sportnapilap például az angol Premier League és a szaúdi bajnokság felé vezető utat „pásztázza”. Az esetleges keleti ajánlatok versenyképességével kapcsolatban megjegyezve, hogy a nemrég még az Al-Ittihadban futballozó N’Golo Kanté esete bizonyítja: a szaúdi bajnokságból is be lehet kerülni a francia válogatottba.

A tavaly Aranylabdával kitüntetett Dembélé állítólag decemberben visszautasította a PSG akkori ajánlatát, ugyanakkor arról is beszélt, semmi oka arra, hogy ne hosszabbítson a párizsiakkal.

A havonta mintegy másfél millió eurót kereső Dembélé a PSG legjobban fizetett labdarúgója, és amikor Nasszer Al-Kelaifi arról beszélt, hogy a klubnál alkalmazott fizetési sapka mindenkire érvényes, szavait sokan úgy értelmezték, hogy a klubelnök aranylabdás játékosának kívánt üzenni. 

A L'Équipe szerint nemcsak a fizetési sapka miatt kért időt Dembélé; a tárgyalásokkal meg akarja várni a mostani BL-idény, valamint a nyári világbajnokság kimenetelét.

Az első ajánlat lepattanása után a klubvezetők is inkább a fiatalabb játékosok (Sini Mayulu, Bradley Barcola) szerződésének meghosszabbításával foglalkoznak, Dembélé esetében pedig állítólag az idény korábbi szakaszában megnyilvánuló sérülékenységével kívánják erősíteni alkupozíciójukat.

 

 

Legfrissebb hírek

Barcola felépült, ő is tagja a PSG Liverpoolba utazó BL-keretének

Bajnokok Ligája
3 órája

Párizsi döntetlennel, magabiztosan jutott negyeddöntőbe a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.04.09. 22:19

Liverpooli lábnyomok: osztálykülönbség a PSG javára a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.04.09. 18:27

„Az Anfieldben nem csak tizenegyen leszünk” – Szoboszlai Dominik bízik a Liverpool fordításában

Bajnokok Ligája
2026.04.09. 00:27

Két gólt lőtt a PSG a Liverpoolnak, Szoboszlaiék igen nehéz helyzetből várhatják a hazai visszavágót

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 22:55

Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban a PSG elleni BL-negyeddöntő odavágóján

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 19:56

Vitinha: Nem mi vagyunk az egyértelmű esélyesek

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 13:35

Lekerült az élről az Arsenal, tovább zuhan a Liverpool az NS erősorrendjében

Bajnokok Ligája
2026.04.07. 12:11
