Nemzeti Sportrádió

A világbajnokság után Zidane lesz a francia szövetségi kapitány – sajtóhír

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.23. 20:41
null
Zinedine Zidane (Fotó: AFP)
Címkék
francia válogatott vb 2026 Real Madrid Zinedine Zidane Didier Deschamps
Az ESPN úgy értesült, hogy a nyári labdarúgó-világbajnokság után Zinédine Zidane veszi át a francia válogatott irányítását.

Az amerikai sportcsatorna beszámolója szerint a korábban a Real Madriddal edzőként három Bajnokok Ligája-győzelmet arató 53 éves tréner szóban mindenben megállapodott a szövetséggel arról, hogy ő váltja majd Didier Deschamps-ot a kispadon.

A játékosként – Zidane csapattársaként – 1998-ban világbajnok Deschamps 2012 óta irányítja a francia nemzeti együttest, amellyel 2018-ban vb-t nyert, 2022-ben pedig döntőt játszott.

Az egyszeres aranylabdás Zidane a madridiakat 2016 januárja és 2018 májusa, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette, azóta azonban nem vállalt edzői munkát.

 

