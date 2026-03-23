A világbajnokság után Zidane lesz a francia szövetségi kapitány – sajtóhír

Az amerikai sportcsatorna beszámolója szerint a korábban a Real Madriddal edzőként három Bajnokok Ligája-győzelmet arató 53 éves tréner szóban mindenben megállapodott a szövetséggel arról, hogy ő váltja majd Didier Deschamps-ot a kispadon.

A játékosként – Zidane csapattársaként – 1998-ban világbajnok Deschamps 2012 óta irányítja a francia nemzeti együttest, amellyel 2018-ban vb-t nyert, 2022-ben pedig döntőt játszott.

Az egyszeres aranylabdás Zidane a madridiakat 2016 januárja és 2018 májusa, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette, azóta azonban nem vállalt edzői munkát.