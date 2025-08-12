A PSG egyre határozottabban próbál megszabadulni Donnarummától

Hétfőn röviden már beszámoltunk arról, hogy új fejezetéhez érkezett a Paris Saint-Germain és Gianluigi Donnarumma közötti háborúskodás: a L'Équipe értesülése szerint az olasz kapus nem került be a párizsiak keretébe a Tottenham Hotspur elleni szerdai Európai Szuperkupa-mérkőzésre.

Donnarumma környezete gúnyosan reagált Luis Enrique vezetőedző döntésére – mondván, Gigio bravúrjai teremtették meg a lehetőséget arra, hogy a PSG BL-győztesként megmérkőzhessen a szuperkupáért is –, míg a szakírók jelentős tábora szerint ez egy újabb nagyon erős üzenet az olasznak: minél előbb távozik Párizsból, annál jobb. A francia sportnapilap kedden címlapsztoriban foglalkozik az egyre nyilvánvalóbb szakítással.

🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 12 août 2025

Pour lire votre édition ➡️ https://t.co/llSD7p2SW1 pic.twitter.com/s6KoRlRnFp — L'Équipe (@lequipe) August 12, 2025

A klub és a kapus képviselői között hónapok óta zajlanak a tárgyalások Donnarumma jövő nyáron lejáró szerződésének meghosszabbításáról, de nem született megállapodás. A párizsiak már csak azért is igyekeznek határozottnak mutatkozni, mert egy évvel Kylian Mbappé látványos és hangos elvesztése után nem szeretnének újabb kulcsembert ingyen „futni hagyni”. Márpedig ha jövő nyárig húzódik az ügy, ez lesz a vége.

Jelen állás szerint a legfontosabbnak egyre inkább az a kérdés tűnik, hogy kinek sikerül a következő néhány hétben eladni a makacskodó kapust. Sajtóhírek szerint a párizsiak 20-30 millió euró közötti összeget szeretnének kapni érte, a potenciális érdeklődök között pedig máris felbukkantak a Premier League neves klubjai (a Manchester City, a Chelsea és mindenekelőtt a Manchester United).

A pályán kívüli ügyeit intézők szerint Donnarumma kézben tartja az eseményeket, és csak olyan átigazolásba megy bele, ami megfelel az érdekeinek – emlékeztet a Football Italia. Ha háttérbeli puhatolózások már történtek is, hivatalos tárgyalások más klubokkal nem kezdődtek.

A 26 éves kapus választhatja párizsi szerződése kifutását, így tett a Milannál is a 2020–2021-es idényben, de ezúttal nem számíthat arra, hogy az utolsó évében is zökkenőmentesen végezheti a munkáját, hiszen a PSG a minap azért költött 40+15 millió eurót Lucas Chevalier megszerzésére, mert a Lille-ből érkező vetélytársnak szánja az első számú kapus szerepét.

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

Szerda, 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol)

Udine (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!