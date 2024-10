Nem tudott győzni a PSG, a francia tabellát a Monaco vezeti

NICE–PSG 1–1

Semmire sem ment a PSG a 73 százalékos labdabirtoklással az első félidőben; a Nice ugyanannyiszor lőtt kapura (5), ráadásul a vezetést is megszerezte Ali Abdi megpattanó lövésével (VIDEÓ ITT!).

A labda Nuno Mendesen változtatott irányt – és a sors hamarosan elégtételt szolgáltatott a portugálnak: a második félidő elején az ő lapos lövése is megpattant egy lábon, Bombitóén, mielőtt kikötött a jobb alsóban (VIDEÓ ITT!). (Az előkészítő passz Ousmane Dembéléé volt, vagyis a válogatott támadó a rövid BL-száműzetése után tényleg visszakerült a párizsi kezdőbe.)

A folytatásban Marquinhos fejelt egy kapufát, gól azonban nem született, maradt az 1–1 – a PSG nem tudta visszavenni a tabella első helyét a Monacótól.

BREST–LE HAVRE 2–0

A BL-ben hibátlan, a bajnokságban meg-megbotlik a Brest, de vasárnap behajtotta a három pontot, köszönhetően Ludovic Ajorque közelről bebalettozott korai góljának (VIDEÓ ITT!), valamint a Rennes-ből kölcsönzött csereember, Ibrahim Szalah 92. percbeli hatalmas, rövid sarkos bombájának (VIDEÓ ITT!). Loic Nego a 88. percbeli lecseréléséig volt a pályán a vendégcsapatban, amely sorozatban a negyedik bajnokiját vesztette el.

REIMS–MONTPELLIER 4–2

A Reims tartja jó formáját, a Montpellier nagy hajrája ellenére érvényesítette a papírformát, és immár hat forduló óta őrzi veretlenségét. A jó széria nem kis részben Nakamura Keito érdeme: a vasárnap egy-egy remek góllal (VIDEÓ ITT) és gólpasszal jelentkező japán légiós egymás után a negyedik bajnokin talált be a kapuba.

STRASBOURG–LENS 2–2

Kétszer is vezetett a Lens, mégsem tudott elszakadni a döntetlenektől – Will Still csapata sorozatban ötödször ikszelt. A gyenge rajt után a Strasbourg kezdi elkapni a fonalat, megérdemelte a pontot, és már négy forduló óta veretlen.

LYON–NANTES 2–0

Szaid Benrahma középre lőtt labdájából Nicolás Tagliafico belsővel, elegánsan szerezte meg a vezetést (VIDEÓ ITT!), a második félidő elején Nicolas Pallois öngóljával vált biztossá az OL teljesen megérdemelt győzelme. Pallois-nak ez már az ötödik öngólja karrierje során a Ligue 1-ban.

Elsőre hihetetlennek tűnik, de a Lyon – amely az Európa-ligát is beleszámítva négyes sikersorozatban van – 2024-ben először nyert egynél több góllal bajnokit hazai pályán (a Toulouse elleni tavaly december 3–0 óta hét egygólos győzelem került a zsákba egy döntetlen és négy vereség mellett).

Lyoni gólöröm (Fotó: AFP)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lyon–Nantes 2–0 (Tagliafico 22., Pallois 54. – öngól)

Brest–Le Havre 2–0 (Ajorque 12., I. Szalah 90+2.)

Kiállítva: Haidara (73.), ill. Youté (48.)

Reims–Montpellier 4–2 (Munetsi 6., Nakamura 24., O. Diakité 57., Teuma 90+3. – 11-esből, ill. Nordin 37., 90+1.)

Strasbourg–Lens 2–2 (A. Sylla 18., H. Diarra 60. – 11-esből, ill. Nzola 5., A. Diouf 45.)

Nice–PSG 1–1 (A. Abdi 39., ill. N. Mendes 52.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombat

Saint-Étienne–Auxerre 3–1 (Zdavitasvili 15., 54., 86., ill. Bair 74.)

Lille–Toulouse 2–1 (A. Gomes 57., Bakker 72., ill. Abuhlal 39.)

Rennes–Monaco 1–2 (Bias 11., ill. Kehrer 6., Balogun 22.)

Péntek

Olympique Marseille–Angers 1–1 (Rowe 51., ill. El-Melali 54.)