Ligue 1: egy-egy kiállítás mindkét oldalon, a Marseille nem bírt az Angers-val

Igencsak érdekesen indult a Marseille és az Angers összecsapása, hiszen félórányi játék után mindkét csapat tíz emberrel maradt: Lilian Rao-Lisoa a 26. percben egyből pirosat kapott, majd Neil Maupay három perc alatt szedett össze két sárga lapot.

A megfogyatkozott csapatok gól nélküli döntetlennel vonulhattak szünetre, majd a fordulás után felgyorsultak az események: a 21 éves angol csatár, Jonathan Rowe a félidőben beállt, az 51. percben pedig be is vette az Angers kapuját. A vendégek nem jöttek zavarba, csupán három perccel a hazaiak vezető gólja után beköszönt Farid El-Melali is.

A gyors gólváltás után nem változott az eredmény, a jóval esélyesebbnek számító Marseille csupán egy pontot szerzett az Angers ellen hazai pályán.

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

Olympique Marseille–Angers 1–1 (Rowe 51., ill. El-Melali 54.)

Kiállítva: Maupay (30.), ill. Rao-Lisoa (26.)

TOVÁBBI PROGRAM

OKTÓBER 5., SZOMBAT

17.00: Saint-Étienne–Auxerre

19.00: Lille–Toulouse

21.00: Rennes–Monaco

OKTÓBER 6., VASÁRNAP

15.00: Lyon–Nantes

17.00: Brest–Le Havre

17.00: Reims–Montpellier

17.00: Strasbourg–Lens

20.45: Nice–PSG