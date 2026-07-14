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Szurkolói életképek Dallasból
M. B.
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2026.07.14. 20:42
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vb 2026
Franciaország
Spanyolország
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
vb 2026
Franciaország
Spanyolország
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