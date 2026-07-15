Kane és Bellingham viszi a hátán Angliát – vb-rekordot döntött a két sztár

A statisztika minden korábbi világbajnoki rekordot felülmúl. Az Opta elemzése szerint egyetlen olyan válogatott sem támaszkodott még ennyire két játékos góljaira a torna történetében, amely legalább tíz gólt szerzett egy vb-n.

Between them, Harry Kane and Jude Bellingham have scored 12 of England's 13 goals.



That's 92.3% of their output.



No team in World Cup history has relied so heavily on two players (min. 10 goals) pic.twitter.com/efr2fCGEZN — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 15, 2026

A „háromoroszlánosok” eddigi egyetlen olyan gólját, amelyet nem Kane vagy Bellingham szerzett, Marcus Rashford jegyezte még a Horvátország elleni csoportmérkőzésen. Azóta az angolok legutóbbi kilenc találatát kivétel nélkül a Bayern München csatára vagy a Real Madrid középpályása szerezte.

Kane és Bellingham egyaránt hat-hat góllal áll a tornán, amivel nemcsak Anglia sikeréhez járultak hozzá döntően, hanem az Aranycipőért zajló versenyben is az élmezőnyhöz tartoznak.