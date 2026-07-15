Nemzeti Sportrádió

Kane és Bellingham viszi a hátán Angliát – vb-rekordot döntött a két sztár

R. D. P.R. D. P.
2026.07.15. 11:37
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rekord angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Jude Bellingham Harry Kane
Harry Kane és Jude Bellingham elképesztő mértékben meghatározza az angol labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplését: a két játékos eddig 12-t szerzett a csapat 13 góljából, ami azt jelenti, hogy az angolok találatainak 92.3 százaléka hozzájuk köthető.

A statisztika minden korábbi világbajnoki rekordot felülmúl. Az Opta elemzése szerint egyetlen olyan válogatott sem támaszkodott még ennyire két játékos góljaira a torna történetében, amely legalább tíz gólt szerzett egy vb-n.

A „háromoroszlánosok” eddigi egyetlen olyan gólját, amelyet nem Kane vagy Bellingham szerzett, Marcus Rashford jegyezte még a Horvátország elleni csoportmérkőzésen. Azóta az angolok legutóbbi kilenc találatát kivétel nélkül a Bayern München csatára vagy a Real Madrid középpályása szerezte.

Kane és Bellingham egyaránt hat-hat góllal áll a tornán, amivel nemcsak Anglia sikeréhez járultak hozzá döntően, hanem az Aranycipőért zajló versenyben is az élmezőnyhöz tartoznak.

 

rekord angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Jude Bellingham Harry Kane
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