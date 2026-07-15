Érdekes elődöntőt rendeznek szerdán Atlantában, két olyan gigász találkozik a labdarúgó-világbajnokságon, amely a múltban is örökké emlékezetes, nemegyszer balhékkal tarkított csatát vívott, sőt a kapcsolatot tovább mérgezte egy, a labdarúgáson túlmutató fegyveres konfliktus is. Anglia és Argentína talán közös története legfontosabb összecsapását vívja szerdán Atlantában magyar idő szerint 21 órakor.