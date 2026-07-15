Nemzeti Sportrádió

Anglia és Argentína talán közös története legfontosabb összecsapását vívja szerdán Atlantában

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
2026.07.15. 12:51
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Anglia vb 2026 vb-hírfolyam
Érdekes elődöntőt rendeznek szerdán Atlantában, két olyan gigász találkozik a labdarúgó-világbajnokságon, amely a múltban is örökké emlékezetes, nemegyszer balhékkal tarkított csatát vívott, sőt a kapcsolatot tovább mérgezte egy, a labdarúgáson túlmutató fegyveres konfliktus is. Anglia és Argentína talán közös története legfontosabb összecsapását vívja szerdán Atlantában magyar idő szerint 21 órakor.
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KEZDÉS: 21.00. Az elődöntőben két olyan gigász találkozik, amely a múltban is örökké emlékezetes, nemegyszer balhékkal tarkított csatát vívott.

 

Anglia vb 2026 vb-hírfolyam
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