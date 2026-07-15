Nemzeti Sportrádió

A World Soccer szakírója szerint fontosabb Angliának a döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése – exkluzív

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.07.15. 13:25
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World Soccer Anglia vb 2026 vb-hírfolyam
Az angol futball egyik legtekintélyesebb szakírója szerint az Argentína–Anglia párharc soha nem lesz egy „átlagos” világbajnoki mérkőzés. Keir Radnedge, a World Soccer legendás szerzője, az AIPS Labdarúgó Munkacsoportjának vezetője, az angol és a világ futballtörténetének egyik legelismertebb szakértője a Nemzeti Sportnak beszélt arról, miért fáj még mindig Maradona „Isten keze”, miért Lionel Messi és Jude Bellingham jelenti az elődöntő igazi párharcát, és miért fontosabb Angliának a döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése.
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„Az »Isten keze« Angliának máig csalás – Messi igazi párharca viszont nem Kane-nel lesz”

NS-EXKLUZÍV. Keir Radnedge, a World Soccer legendás szerzője a Nemzeti Sportnak arról is beszélt, miért fáj még mindig Maradona „Isten keze”.

 

World Soccer Anglia vb 2026 vb-hírfolyam
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