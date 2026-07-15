A World Soccer szakírója szerint fontosabb Angliának a döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése – exkluzív

Az angol futball egyik legtekintélyesebb szakírója szerint az Argentína–Anglia párharc soha nem lesz egy „átlagos” világbajnoki mérkőzés. Keir Radnedge, a World Soccer legendás szerzője, az AIPS Labdarúgó Munkacsoportjának vezetője, az angol és a világ futballtörténetének egyik legelismertebb szakértője a Nemzeti Sportnak beszélt arról, miért fáj még mindig Maradona „Isten keze”, miért Lionel Messi és Jude Bellingham jelenti az elődöntő igazi párharcát, és miért fontosabb Angliának a döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése.