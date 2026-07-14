Nemzeti Sportrádió

Amikor Jimmy Fallon rímbe foglalta Haalandot, Tom Hollandot és a magyarokat...

M. B.M. B.
2026.07.14. 20:09
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vb 2026 Tom Holland Erling Haaland

 

vb 2026 Tom Holland Erling Haaland
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