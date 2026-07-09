Tizenegyesből nem ment, akcióból igen: Mbappé és Dembélé góljával nyertek a franciák – videók
Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé révén került kétgólos előnybe a francia válogatott Marokkó ellen. Mutatjuk a találatokat!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion, 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – K. Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: K. Mbappé (60.), O. Dembélé (66.)
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