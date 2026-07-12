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Nyögvenyelős félidő egy argentin góllal és két kaput talált lövéssel
CS. M.
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2026.07.12. 03:54
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Foci vb 2026
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Vb 2026, negyeddöntő, hosszabbítás: Argentína–Svájc 2–1
Murat Yakin csapata a címvédő ellen borítaná a papírformát, de Manzambi nélkül pokolian nehéz dolguk lesz Messiék ellen.
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