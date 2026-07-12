Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a vb utolsó negyeddöntője!

M. B.M. B.
2026.07.12. 03:00
Címkék
vb 2026 Svájc Argentína
2026 World Cup - Argentina vs. Switzerland
Fotó: Getty Images

 

vb 2026 Svájc Argentína
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