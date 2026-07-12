Nemzeti Sportrádió

Ezt most lesimázzák? Máris vezet Argentína!

2026.07.12. 03:14
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Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026, negyeddöntő: Argentína–Svájc 1–0

Murat Yakin csapata a címvédő ellen borítaná a papírformát, de Manzambi nélkül pokolian nehéz dolguk lesz Messiék ellen.

 

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