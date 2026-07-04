Nemzeti Sportrádió

Messi góljával vezet a címvédő a szünetben

M. B.M. B.
2026.07.04. 00:49
Címkék
vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
Legfrissebb hírek

Mégsem változik a Mexikó–Anglia nyolcaddöntő időpontja

Foci vb 2026
3 perce

Videó: a passz, a levétel, a lövés – senkit sem lep meg, de Messi megint betalált

Foci vb 2026
18 perce

Folytatódik a mérkőzés

Foci vb 2026
24 perce

Nem vicc: Kylian Mbappét nézték az egyiptomiak a tizenegyespárbaj előtt – videó

Foci vb 2026
39 perce

Messi góljával megszerezte a vezetést Argentína

Foci vb 2026
1 órája

Szalah elárulta: az utolsó percben döntött a Panenka mellett

Foci vb 2026
1 órája

Az ausztrál játékvezető dirigálja a mexikói–angol nyolcaddöntőt

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött az Argentína–Zöld-foki-szigetek mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik