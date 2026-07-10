Kevés az esély a felépülésére, de a svájci felfedezett reméli: játszhat Argentína ellen
A térdsérüléssel kezelt Johan Manzambi egyelőre nem végezhet teljes értékű edzésmunkát, mégis reménykedik abban, hogy játszhat az Argentína elleni, magyar idő szerint vasárnap hajnali vb-negyeddöntőben.
Johan Manzambi – akárcsak Michel Aebischer és Luca Jaquez – csupán az edzés egy részét tudja teljesíteni a többiekkel, a maradék időben egyénileg gyakorol. A hivatalos információkból csupán ennyi egyértelmű; a svájci újságírók csak visszafogottan mernek reménykedni a vb-n öt gólban is kulcsszerepet játszó fiatal játékos felépülésében.
Eközben a háttérben gőzerővel folynak a tárgyalások, a Newcastle United szinte már mindenben megállapodott a Freiburggal Manzambi átigazolásáról.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik