Haaland, Ödegaard – avagy mi a titka a norvég sikereknek?

A skandinávokról már a selejtező időszakában sejteni lehetett, hogy acélos válogatottat alkotnak, a vb-csoportkörben megmutatkozott az erejük, a kieséses szakaszban pedig már-már letörölték magukról a meglepetéscsapat bélyegét.

Martin Ödegaard a kreatív központ, aki olyan pontossággal és gyakorisággal találja meg a csatárt, hogy egy kevésbé hatékony befejező is megsüvegelendő gólszámot tudna felmutatni mellette.