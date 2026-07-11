Nemzeti Sportrádió

Haaland, Ödegaard – avagy mi a titka a norvég sikereknek?

T. Z.T. Z.
2026.07.11. 12:18
Címkék
foci vb 2026 Martin Ödegaard Erling Haaland Norvégia

A skandinávokról már a selejtező időszakában sejteni lehetett, hogy acélos válogatottat alkotnak, a vb-csoportkörben megmutatkozott az erejük, a kieséses szakaszban pedig már-már letörölték magukról a meglepetéscsapat bélyegét.

Martin Ödegaard a kreatív központ, aki olyan pontossággal és gyakorisággal találja meg a csatárt, hogy egy kevésbé hatékony befejező is megsüvegelendő gólszámot tudna felmutatni mellette.

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Martin Ödegaard a kreatív központ, aki olyan pontossággal és gyakorisággal találja meg a csatárt, hogy egy kevésbé hatékony befejező is megsüvegelendő gólszámot tudna felmutatni mellette.

 

 

foci vb 2026 Martin Ödegaard Erling Haaland Norvégia
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