Haaland és Vinícius mémvideója összehozta a norvég és a brazil szurkolókat

Miután biztossá vált, hogy Brazília és Norvégia egymás ellen vívja a vb egyik nyolcaddöntőjét, számos vicces mém született a párharc kapcsán, ezek nagy részének a két csapat egy-egy kulcsjátékosa, Erling Haaland és Vinícius Júnior a főszereplői. Olyan videó is volt közöttük, amely mindkettejük tetszését elnyerte, a norvég támadó egyből fel is dobta, hogy a valóságban is el kellene játszaniuk a jelenetet.

A videón hallható Vanessa Carlton A Thousand Miles című slágere, amely a Times Square-en is előkerült a brazil és a norvég szurkolók között, együtt énekelték a dalt, sőt, közös evezésre is összeültek.