Nemzeti Sportrádió

Haaland és Vinícius mémvideója összehozta a norvég és a brazil szurkolókat

2026.07.05. 15:39
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Miután biztossá vált, hogy Brazília és Norvégia egymás ellen vívja a vb egyik nyolcaddöntőjét, számos vicces mém született a párharc kapcsán, ezek nagy részének a két csapat egy-egy kulcsjátékosa, Erling Haaland és Vinícius Júnior a főszereplői. Olyan videó is volt közöttük, amely mindkettejük tetszését elnyerte, a norvég támadó egyből fel is dobta, hogy a valóságban is el kellene játszaniuk a jelenetet. 

A videón hallható Vanessa Carlton A Thousand Miles című slágere, amely a Times Square-en is előkerült a brazil és a norvég szurkolók között, együtt énekelték a dalt, sőt, közös evezésre is összeültek.

 

 

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