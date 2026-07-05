Nemzeti Sportrádió

Mindenki a klasszikus öltözetét viseli – a mai mezek

I. SZ.I. SZ.
2026.07.05. 16:19
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A vb-nyolcaddöntő második napjának két mérkőzésén mind a négy csapat az első számú felszerelésében lép pályára. Brazília a két hét múlva esedékes döntő helyszínén, New Yorkban a klasszikus sárga felső, kék nadrág, fehér sportszár kombinációban játszik a piros mezes Norvégia ellen. A vb utolsó mexikói mérkőzésén a társházigazda az alap zöld-fehér-piros színeket viseli, míg az Azték Stadionban 40 év után visszatérő Anglia az 1986-os emlékezetes Argentína elleni negyeddöntőhöz hasonlóan fehér felsőt ölt magára, de az akkori világoskék nadrág és sportszár helyett ezúttal sötétkék nadrág és fehér sportszár lesz a szigetországi játékosokon.

22.00: Brazília–Norvégia

Hétfő, 2.00: Mexikó–Anglia

 

 

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