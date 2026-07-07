Ha július 7. és futball-vb, akkor Gerd Müller, Roby Baggio, Taffarel és Carles Puyol

A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra nyomon követő sorozatunk július 7-i részében nemcsak a spanyolok címünkben jelzett döntőbe jutásáról (2010), hanem az NSZK 1974-es diadaláról, az olaszok búfelejtő 1990-es bronzmérkőzéséről, valamint az 1998-as torna tizenegyespárbajba torkolló Brazília–Hollandia elődöntőjéről is mutatunk felvételeket, valamint két oroszországi negyeddöntőt, a horvátok és az angolok továbbjutását is felidézzük.

A vb-múltat videókkal, korabeli címlapokkal, fotókkal felidéző sorozatunk mai része ide kattintva érhető el!