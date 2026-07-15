Ha július 15. és futball-vb, akkor Bene, Farkas, Griezmann és Mbappé – vb-videók

A magyar válogatott történetének egyik legszebb győzelméről nevezetes a labdarúgó-világbajnokságok július 15-i játéknapja: 1966-ban ezen a napon győzte le Baróti Lajos csapata 3:1-re a címvédő Brazíliát. A vb-k történetét napról napra feldolgozó sorozatunkból nem hiányozhat e liverpooli mérkőzés, és természetesen a második francia aranyérmet hozó 2018-as moszkvai finálé sem.

A vb-múltról videók, korabeli címlapok, fotók segítségével mesélő sorozatunk mai része ide kattintva érhető el.