Nemzeti Sportrádió

Anglia és Argentína a teljes torna eddigi legmegjósolhatatlanabb meccsén feszül egymásnak – taktikai szemmel

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.15. 14:22
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vb 2026 vb-hírfolyam Argentína Anglia
Spanyolország már várja, ki lesz az ellenfele a 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság döntőjében. Ez ma, az elődöntő második mérkőzésén kiderül: Anglia és Argentína a teljes torna eddigi legmegjósolhatatlanabb meccsén feszül egymásnak. Mutatjuk, a The Athletic elemzését is alapul véve, szerintünk mi dönthet!
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TAKTIKAI SZEMMEL. Eddig Anglia volt a pontrúgások koronázott királya, gondolhattuk volna, a trendformáló PL-idény erre csak ráerősít, miközben ebben a tekintetben éppen Argentína nőtt fölé.

 

vb 2026 vb-hírfolyam Argentína Anglia
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