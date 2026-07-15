Anglia és Argentína a teljes torna eddigi legmegjósolhatatlanabb meccsén feszül egymásnak – taktikai szemmel

Spanyolország már várja, ki lesz az ellenfele a 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság döntőjében. Ez ma, az elődöntő második mérkőzésén kiderül: Anglia és Argentína a teljes torna eddigi legmegjósolhatatlanabb meccsén feszül egymásnak. Mutatjuk, a The Athletic elemzését is alapul véve, szerintünk mi dönthet!