Ronaldo reagált Roberto Martínez felmondására: „Imádtam vele dolgozni, ő egy nagyszerű ember, kiváló edző”

„Imádtam Roberto Martínezzel dolgozni. Ő egy nagyszerű ember, kiváló edző. Nemzetek Ligája-címet nyert Portugáliának, ezt pedig sosem felejtem el. Nagyon hálás vagy azért, amit ennek a válogatottnak adott. Jorge Jesúsra nem reagálnék egyelőre, nincs itt az ideje, ráadásul nem is az én dolgom, ki ül le a kapitányi kispadra. Az dönt, akinek ez a felelőssége” – mondta a portugálok legendjája az A Bolának.