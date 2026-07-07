Nemzeti Sportrádió

Ronaldo reagált Roberto Martínez felmondására: „Imádtam vele dolgozni, ő egy nagyszerű ember, kiváló edző”

CS. M.CS. M.
2026.07.07. 02:38
Fotó: Getty Images
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Cristiano Ronaldo a portugálok vb-búcsúja után reagált Roberto Martínez szövetségi kapitány felmondására, s arra, miszerint Jorge Jesús veszi át a válogatott irányítását.

 

„Imádtam Roberto Martínezzel dolgozni. Ő egy nagyszerű ember, kiváló edző. Nemzetek Ligája-címet nyert Portugáliának, ezt pedig sosem felejtem el. Nagyon hálás vagy azért, amit ennek a válogatottnak adott. Jorge Jesúsra nem reagálnék egyelőre, nincs itt az ideje, ráadásul nem is az én dolgom, ki ül le a kapitányi kispadra. Az dönt, akinek ez a felelőssége” – mondta a portugálok legendjája az A Bolának. 

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A spanyolt kapitányt 2023 januárjában nevezték ki a portugál válogatott élére. A 2024-es Európa-bajnokságon negyeddöntőig jutott, majd 2025-ben Nemzetek Ligája-győzelemre vezette a csapatot. Már az utódja is megvan!

 

 

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