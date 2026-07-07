Videók: De Ketelaere duplázott, Tillman megpattanó szabadrúgásból talált be
Eseménydús első félidőt hozott a felvezetés miatt amúgy is feszült hangulatú amerikai–belga vb-nyolcaddöntő. Charles De Ketelaere duplázott, Malik Tillman megpattanó szabadrúgásból talált be, majd jött az amerikaiak hibája és Hans Vanaken.
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Seattle-ben az első félidőben Charles De Ketelaere duplázott az első félidőben, a másodikban aztán az Egyesült Államok védelme összehozott két újabb belga gólt, így nem is volt sok kérdés, hogy ki játszhat Spanyolország ellen.
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