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Elkezdődött a Paraguay–Franciaország mérkőzés!
M. B.
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2026.07.04. 23:03
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foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Paraguay
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Paraguay
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