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Elkezdődött a Kanada–Marokkó mérkőzés
M. B.
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2026.07.04. 19:00
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Címkék
vb 2026
Marokkó
Kanada
Fotó: Getty Images
vb 2026
Marokkó
Kanada
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