Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Kanada–Marokkó mérkőzés

M. B.M. B.
2026.07.04. 19:00
Címkék
vb 2026 Marokkó Kanada
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

vb 2026 Marokkó Kanada
Legfrissebb hírek

Nincs gól 45 perc játék után

Foci vb 2026
17 perce

Fontos ember dőlt ki marokkói oldalon

Foci vb 2026
40 perce

Szurkolói pillanatok

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026, nyolcaddöntő: Kanada–Marokkó 0–0

Foci vb 2026
1 órája

Koné is a helyszínen

Foci vb 2026
1 órája

Drake a róla elnevezett „átkot” veti be Marokkó ellen

Foci vb 2026
2 órája

Davies ismét a kispadon Kanadánál; Hakimi, Brahim és Szaibari is pályán Marokkónál

Foci vb 2026
2 órája

A mexikóvárosi Budapest Cukrászdában jártunk

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik