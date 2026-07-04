Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a második félidő!

M. B.M. B.
2026.07.04. 20:09
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foci vb 2026 vb 2026 Marokkó Kanada
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

 

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