Nemzeti Sportrádió

Vihar miatt félbeszakadt a franciák meccse

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.23. 00:18
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A szurkolóknak el kellett hagyniuk a stadion nyitott részeit (Fotó: Getty Images)
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Félbeszakadt a szünetben a Franciaország–Irak labdarúgó-világbajnoki mérkőzés, miután vihar csapott le Philadelphiára.

A francia válogatott a 14. percben Kylian Mbappé góljával megszerezte a vezetést, s a szünetre is maradt az 1–0-s állás. Az első félidőben elkezdett ömleni az eső Philadelphiában, majd a szünetben arról tájékoztatták a stadionban ülőket, hogy aki a nyitott részeken foglal helyet, keressen fedezéket a stadionon belül, mivel villámlás várható.

A FIFA tájékoztatása szerint a meccs közép-európai idő szerint 1:50-kor folytatódhat.

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Közel kétórás viharszünetet követően folytatódik a franciák mérkőzése; Mbappé már beérte Ronaldót az örök góllövőlista harmadik helyén.

 

 

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