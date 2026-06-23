Vihar miatt félbeszakadt a franciák meccse

A francia válogatott a 14. percben Kylian Mbappé góljával megszerezte a vezetést, s a szünetre is maradt az 1–0-s állás. Az első félidőben elkezdett ömleni az eső Philadelphiában, majd a szünetben arról tájékoztatták a stadionban ülőket, hogy aki a nyitott részeken foglal helyet, keressen fedezéket a stadionon belül, mivel villámlás várható.

A FIFA tájékoztatása szerint a meccs közép-európai idő szerint 1:50-kor folytatódhat.

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!