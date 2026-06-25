Nemzeti Sportrádió

Videón Dél-Afrika továbbjutásrt érő találata és a mexikói gála

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.25. 05:13
Fotó: Getty Images
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Mint ismert, Dél-Afrika 1–0-ra legyőzte Dél-Koreát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, míg Mexikó 2–0-ra nyert Csehország ellen, így az afrikaiak második, a társházigazda első helyen jutott tovább. Dél-Korea a harmadik, reménykedik a továbbjutásban. Mutatjuk a két meccs góljait!

 

CSEHORSZÁG–MEXIKÓ 2–0

DÉL-AFRIKA–DÉL-KOREA 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csehország–Mexikó 0–3 (0–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)
CSEHORSZÁG: Kovár – Holes (Soucek, 64., majd Sojka, 87.)), Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv (Chory, 87.), Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schick, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
MEXIKÓ: Rangel (Ochoa, 78.)  – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (S. Giménez, 63.), Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
Gólszerző: M. Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
Dél-Afrika–Dél-Korea 1–0 (0–0) – ÉLŐ!
Monterrey, Monterrey Stadion, 51243 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko, Mofokeng (Adams 80.), Appollis (Moremi 62.) – Makgopa (Rayners 75.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse (Pak Dzsin Szop 66.), I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Pek Szung Ho (Kim Dzsin Gju, a félidőben), Hvang In Bom, I Te Szok (Jens Castrop, a félidőben) – I Kang In, Hvang Hi Csan (Szon Hung Min, félidőben) – O Hjon Gju (Cso Ku Szung 74.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
Gólszerző: Maseko (63.)

 

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