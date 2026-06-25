Videón Dél-Afrika továbbjutásrt érő találata és a mexikói gála

CSEHORSZÁG–MEXIKÓ 2–0

DÉL-AFRIKA–DÉL-KOREA 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Csehország–Mexikó 0–3 (0–0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)

CSEHORSZÁG: Kovár – Holes (Soucek, 64., majd Sojka, 87.)), Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv (Chory, 87.), Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schick, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

MEXIKÓ: Rangel (Ochoa, 78.) – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (S. Giménez, 63.), Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

Gólszerző: M. Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

Dél-Afrika–Dél-Korea 1–0 (0–0) – ÉLŐ!

Monterrey, Monterrey Stadion, 51243 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko, Mofokeng (Adams 80.), Appollis (Moremi 62.) – Makgopa (Rayners 75.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse (Pak Dzsin Szop 66.), I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Pek Szung Ho (Kim Dzsin Gju, a félidőben), Hvang In Bom, I Te Szok (Jens Castrop, a félidőben) – I Kang In, Hvang Hi Csan (Szon Hung Min, félidőben) – O Hjon Gju (Cso Ku Szung 74.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

Gólszerző: Maseko (63.)