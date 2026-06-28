Nemzeti Sportrádió

Videó: Cristiano Ronaldo nem állt meg az újságíróknak, de röviden reagált a Kolumbia elleni döntetlenre

P. K.P. K.
2026.06.28. 11:20
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Cristiano Ronaldo (7) Kolumbia ellen nem tudta győzelemre vezetni Portugáliát (Fotó: AFP)
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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 Kolumbia
A Kolumbia–Portugália (0–0) vb-meccs után a portugálok ötszörös aranylabdás klasszisa, Cristiano Ronaldo nem állt meg a vegyes zónában, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire, csak egy mondatot mondott...

 

„Kolumbia egy erős csapat” – mondta Cristiano Ronaldo a rá váró újságíróknak a portugálok utolsó csoportmeccse, a Kolumbia elleni 0–0 után. 

Az X-oldalán egy kép kíséretében ugyancsak egy mondatot posztolt: „Együtt vagyunk ebben.”

 

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Az első félideinél egyszer sem volt több lövés ezen a vb-n, mégsem született gól.

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 Kolumbia
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