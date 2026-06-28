Videó: Cristiano Ronaldo nem állt meg az újságíróknak, de röviden reagált a Kolumbia elleni döntetlenre

„Kolumbia egy erős csapat” – mondta Cristiano Ronaldo a rá váró újságíróknak a portugálok utolsó csoportmeccse, a Kolumbia elleni 0–0 után.

🚨



CRISTIANO:



“Colombia are a strong team.” 🇨🇴pic.twitter.com/j6lsxEZzrC — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 28, 2026

Az X-oldalán egy kép kíséretében ugyancsak egy mondatot posztolt: „Együtt vagyunk ebben.”