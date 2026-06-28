Statisztikák: Cristiano Ronaldo utolérte Lothar Matthäust; Afrika tovább zakatol

Lionel Messi 28 mérkőzésen lépett pályára eddig világbajnokságon, ami a legtöbb, de holtversenyben a második helyre lépett fel a Kolumbia elleni meccs után Cristiano Ronald, 25-tel. A portugál klasszis a német Lothar Matthäust érte utol.

25 - Most-ever matches played at the FIFA World Cup:



Lionel Messi (28)

Cristiano Ronaldo (25) 🆕

Lothar Matthäus (25)

Miroslav Klose (24)

Paolo Maldini (23)



Pinnacle. pic.twitter.com/cvQtFnEOPW — OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2026

Vitinha 54/54 jó passzal zárta a Kolumbia elleni meccset, míg a csoportkör 280-ból 270-nel, ami több, mint 96 százalékos pontosság.

100% - Vitinha 🇵🇹 ha completado los 54 pases que ha intentado ante Colombia 🇨🇴, récord de cualquier jugador en un partido como centrocampista en el Mundial con el 100% de precisión desde 1966.



🎯 El portugués ha completado 270 de sus 280 pases en la Copa del Mundo 2026 (96,4%).… pic.twitter.com/ysSMtacqfY — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2026

Az első félidő 21 lövést hozott. Ez a legtöbb az idei vb-n egy játékrész alatt.

21 shots were attempted in the first half of Colombia vs Portugal, the most in the opening 45 minutes of any match at the 2026 World Cup. ☄️ https://t.co/qxKfnC75vA — Squawka (@Squawka) June 28, 2026

Ennyin múlt a les.

🚨Columbia’s goal vs Portugal was offside by a “toenail” pic.twitter.com/X9kZDSlOAP — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 28, 2026

A Kongói DK az ötödik afrikai csapat a legjobb 32 között, amelyik története során először jutott tovább, összességében pedig a 11. afirkai nemzet, amelyik továbbmegy egy vb-csoportkörből.

11/5 - Congo DR is the 11th African country to advance from the group stage in the FIFA World Cup and the fifth to do so for the first time in 2026:



🇨🇻 Cabo Verde

🇨🇩 Congo DR 🆕

🇨🇮 Côte d‘Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇿🇦 South Africa



Representing. pic.twitter.com/Eoyya1uV1u — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2026

Copa América vs. Európa-bajnokság?

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México van por la misma parte del cuadro.



España, Francia, Alemania, Portugal, Holanda y Croacia van por la misma parte del cuadro.



Tenemos una Copa América (con ilustres invitados) y una Eurocopa (con ilustres invitados) dentro de la Copa… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 28, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

24 - Colombia ha rematado 24 veces ante Portugal, estableciendo su récord de remates en un partido del Mundial desde 1966.



👓 La Tricolor ha empatado a cero, además, por primera vez en toda su historia en el torneo (25P 11V 4E 10D).



Esfuezo. pic.twitter.com/UhFRdQ8tOL — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

K-CSOPORT

KOLUMBIA–PORTUGÁLIA 0–0

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Alireza Faghani (ausztrál)

KOLUMBIA: C. Vargas – S. Arias (D. Munoz, 87.), D. Sánchez, Lucumí, Machado – Lerma (Ríos, 60.), Puerta – J. Arias (Castano, 76.), J. Rodríguez (Quintero, 76.), L. Díaz – J. Córdoba (L. Suárez, 60.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (Dalot, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes (M. Nunes, 90+3.) – Vitinha (S. Costa, 70.), R. Neves (J. Neves, a szünetben) – Neto, B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 70.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

K-CSOPORT

KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 3–1 (0–1)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Zwayer (német)

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, 83.) – Mbuku (Elia, 73.), Moutoussamy (Bongonda, 73.), Sadiki, Cipenga (Mukau, 73.) – Wissa, Bakambu (Mayele, 51.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Orozov (Sergeyev, 82.), Ashurmatov – Alijonov, Mozgovoy (Iskanderov, 82.), Shukurov (Ganiev, 59.), Nasrullayev – Fayzullayev (Urunov, 73.), Hamdamov (Hamrobekov, 59.) – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro

Gólszerző: Wissa (68., 90+1. – az elsőt 11-esből), Mayele (78.), ill. Shomurodov (10.)