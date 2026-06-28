Statisztikák: Cristiano Ronaldo utolérte Lothar Matthäust; Afrika tovább zakatol
Lionel Messi 28 mérkőzésen lépett pályára eddig világbajnokságon, ami a legtöbb, de holtversenyben a második helyre lépett fel a Kolumbia elleni meccs után Cristiano Ronald, 25-tel. A portugál klasszis a német Lothar Matthäust érte utol.
Vitinha 54/54 jó passzal zárta a Kolumbia elleni meccset, míg a csoportkör 280-ból 270-nel, ami több, mint 96 százalékos pontosság.
Az első félidő 21 lövést hozott. Ez a legtöbb az idei vb-n egy játékrész alatt.
Ennyin múlt a les.
A Kongói DK az ötödik afrikai csapat a legjobb 32 között, amelyik története során először jutott tovább, összességében pedig a 11. afirkai nemzet, amelyik továbbmegy egy vb-csoportkörből.
Copa América vs. Európa-bajnokság?
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
K-CSOPORT
KOLUMBIA–PORTUGÁLIA 0–0
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Alireza Faghani (ausztrál)
KOLUMBIA: C. Vargas – S. Arias (D. Munoz, 87.), D. Sánchez, Lucumí, Machado – Lerma (Ríos, 60.), Puerta – J. Arias (Castano, 76.), J. Rodríguez (Quintero, 76.), L. Díaz – J. Córdoba (L. Suárez, 60.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (Dalot, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes (M. Nunes, 90+3.) – Vitinha (S. Costa, 70.), R. Neves (J. Neves, a szünetben) – Neto, B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 70.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
K-CSOPORT
KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 3–1 (0–1)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Zwayer (német)
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, 83.) – Mbuku (Elia, 73.), Moutoussamy (Bongonda, 73.), Sadiki, Cipenga (Mukau, 73.) – Wissa, Bakambu (Mayele, 51.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Orozov (Sergeyev, 82.), Ashurmatov – Alijonov, Mozgovoy (Iskanderov, 82.), Shukurov (Ganiev, 59.), Nasrullayev – Fayzullayev (Urunov, 73.), Hamdamov (Hamrobekov, 59.) – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro
Gólszerző: Wissa (68., 90+1. – az elsőt 11-esből), Mayele (78.), ill. Shomurodov (10.)