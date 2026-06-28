Vb 2026: Algéria–Ausztria 1–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

J-CSOPORT

ALGÉRIA–AUSZTRIA 1–1 (1–1) – (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kansas City, Kansas City Stadion. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)

ALGÉRIA: Benbot – Belgali, Mandi, Benszabaini, Hadzsam – Auar, Bentaleb, Maza – Mahrez, Guiri, Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

A kispadon: Masztil, Zidane (kapusok), Abada, Ait-Nouri, Belaid, Benbuali, Buadui, Bulbina, Sergi, Gedzsemisz, Hadzs Mussza, Titraui, Tugai, Zerruki

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager (Groillitsch, a szünetben), Schmid (Wanner, a szünetben), Laimer, Sabitzer – Arnautovic (Grigoritsch, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick. A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Chukwuemeka, Danso, Friedl, Gregoritsch, Grillitsch, Kalajdzic, Ljubicic, Prass, Schöpf, Svoboda, Wanner, Wimmer.

Gólszerző: Belgali (44.) ill. Arnautovic (28.)

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AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)