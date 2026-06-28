Messi nincs a kezdőben az argentinok utolsó csoportmeccsén

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

J-CSOPORT

4.00: ALGÉRIA–AUSZTRIA (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kansas City, Kansas City Stadion. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)

ALGÉRIA: Benbot – Belgali, Mandi, Benszabaini, Hadzsam – Auar, Bentaleb, Maza – Mahrez, Guiri, Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

A kispadon: Masztil, Zidane (kapusok), Abada, Ait-Nouri, Belaid, Benbuali, Buadui, Bulbina, Csergui, Geddzsemis, Hadzs Mussza, Titraui, Tugai, Zerruki

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager, Schmid, Laimer, Sabitzer – Arnautovic. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Chukwuemeka, Danso, Friedl, Gregoritsch, Grillitsch, Kalajdzic, Ljubicic, Prass, Schöpf, Svoboda, Wanner, Wimmer



4.00: JORDÁNIA–ARGENTÍNA (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Arlinton, Dallas Stadion. Vezeti: Kovács István (romániai)

JORDÁNIA: Abulaila – Naszib, al-Arab, Abu Dahab – Haddad, al-Rasdan, al-Ravabdeh, Abu Taha – Azaizeh, Olvan – al-Fakuri. Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami

A kispadon: al-Faukeri, Bani Attiah (kapusok), Abualnadi, Abu Gush, al-Hasis, al-Daud, al-Mardi, al-Rosan, Ajed, Badavi, Dzsamusz, Obaid, Szaadeh, Sararh, Tamari

ARGENTÍNA: E. Martínez – Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico – Paz, Paredes, Palacios, Lo Celso – J. Álvarez, La. Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Almada, Barco, De Paul, E. Fernández, N. González, J. López, Mac Allister, Li. Martínez, Medina, Messi, Molina, Montiel, C. Romero

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)

Védők: 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 18 Mohammad Abu Gus (Al-Husszein)

Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)

Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Pyramids – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami

