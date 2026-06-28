Modric, mint a jó bor: Ghána ellen a mezőny legaktívabb tagja volt – statisztikák

Ghána ellen Luka Modric gólpasszt adott, ezzel pedig a statisztikai adatok gyűjtésének 1966-os kezdete óta ő lett a legidősebb, aki egy világbajnoki mérkőzésen ezt megtette. A horvátok aranylabdás kiválósága 40 éves és 291 napos volt a mérkőzés napján. Ráadásul Ghána ellen övé volt a mezőnyben a legtöbb labdaérintés (102), passzkísérlet (87), pontos passz (82), kialakított helyzet (4), pontos beadás (4), és blokkolt lövés (2) is.

40 - Aged 40y 291d today, Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since 1966).



Timeless. pic.twitter.com/Pv8S1W8br3 — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Petar Sucic 20. alkalommal szerepelt Ghána ellen a horvát válogatottban és a második gólját szerezte, amikor bő fél óra után jó 25 méterről pontosan lőtt a ghánai kapu jobb alsó sarkába. Ezen a világbajnokságon ez volt a 28. gól, amely a tizenhatoson kívülről született, ennél többet ebből a műfajból csak az 1994-es világbajnokság hozott, akkor 30 találat esett a büntetőterületen kívülről.

Ha pedig már Sucic: ő lett a második fiatalabb horvát világbajnoki gólszerző. A 22 éves és 145 naposan betaláló középpályás ezzel a négy éve Marokkó ellen 20 évesen és 328 naposan betaláló Josko Gvardiol mögé sorolt be a rangsorban.

Ivan Perisic 20. világbajnoki mérkőzését játszotta, ráadásul mindet kezdőként. Csupán három mezőnyjátékos van a vb-történelemben, aki ennél több vb-meccsen lépett pályára kezdőként: Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) és Uwe Seeler (21).

20 - Ivan Perisic is making his 20th appearance for Croatia at the FIFA World Cup, all of which have come as starts; the only outfielders to make more appearances with 100% of them as starts are Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) and Uwe Seeler (21).



Consistency. pic.twitter.com/1eXd3YKOYK — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Ghánának továbbra sem megy valami fényesen világbajnokságokon európai ellenféllel szemben: a horvátok elleni vereség volt az ötödik az UEFA égisze alá tartozó ellenféllel szemben, emellett két győzelem és egy döntetlen szerepel még a mérlegben. Ettől függetlenül 2010 után másodszor jutott tovább a csoportjából.

A mérkőzést a kanadai Drew Fischer vezette, ezen a tornán a Franciaország–Irak mérkőzés után másodszor működött közre. A 45 éves sportember hazája második játékvezetője, aki világbajnoki mérkőzésen vezetőbíróként kapott lehetőséget – az első még 1974-ben Werner Winsemann volt, aki gól nélküli Hollandia–Svédország csoportmeccsen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

L-CSOPORT

HORVÁTORSZÁG–GHÁNA 2–1 (1–0)

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 324 néző. Vezette: Drew Fischer (kanadai)

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic (Mario Pasalic, 78.) – Vlasic (Gvardiol, 88.), P. Sucic, Baturina (Marco Pasalic, 88.) – Budimir (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey (Oppong Peprah, a félidőben), Luckassen, Mensah – Partey, Owusu (Fatawu, a félidőben), Sibo (Yirenkyi, 85.)– K. Sulemana (Nuamah, 71.), J. Ayew (Thomas-Asante, 71.), Semenyo. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

Gólszerző: Sucic (31.), Vlasic (83.) ill. Luckassen (73.)