Vb 2026: Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0 – ÉLŐ

Houston. Houston Stadion. Tv: Duna World. Vezeti: Francois Letexier (francia)

Zöld-foki-szigetek: Vozinha – W. Pina, R. Lópes, Borges, Joao Paulo – Lenini – R. Mendes, D. Duarte, J. Monteiro, W. Semedo – D. Livramento. Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito.

A kispadon: C. Dos Santos, Rosa (kapusok), Benchimol, J. Cabral, L. Costa, N. Da Costa, L. Duarte, S. Moreira, K. Pires, G. Rodrigues, Y. Semedo, Stopira, H. Varela.

Szaúd-Arábia: al-Ovaisz – Abdulhamid, al-Amri, Tambakti, Busal – Mandas, N. al-Davszari, al-Haibari, Sz. al-Davszari – Kanno, al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz.

A kispadon: al-Akidi, al-Kasszar (kapusok), al-Samat, al-Gannam, al-Hamdan, al-Harbi, al-Dzsohani, al-Dzsuvajr, al-Sehri, al-Hedzsi, Kades, Ladzsami, Madzsrasi, Takri, Jahja.

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A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: 13 Lopes Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)

Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Hélio Varela (Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito

A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kadszia)

Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kadszia), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kadszia), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)

Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kadszia), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)

Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)

Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)