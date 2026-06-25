Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: visszavonul a válogatottól a csehek gólzsákja

V. H. L.V. H. L.
2026.06.25. 19:35
null
Patrik Schick nem ilyen világbajnoki szereplésről álmodott (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Csehország A-csoport Patrik Schick
Nem szerepel többé a cseh válogatottban a Bayer Leverkusen középcsatára, Patrik Schick, aki 56 meccsen 26 gólt szerzett nemzeti színekben.

Nagy a csalódás Csehországban: a válogatott csupán egy pontot gyűjtött az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, s búcsúzott a további küzdelmektől. A cseh csapat három mérkőzésen csak egy gólt szerzett, s az A-csoport utolsó helyén végzett Mexikó, Dél-Afrika és Dél-Korea mögött, sorsát a társházigazdától elszenvedett 3–0-s vereség pecsételte meg.

A kudarcnak megvan az első „áldozata”: lemondta a válogatottságot Patrik Schick, aki 56 mérkőzésem 26-szor volt eredményes nemzeti színekben – adta hírül a Livesport cseh kiadása. A portál megemlíti: a 30 éves csatár döntését nem a kiesés felett érzett csalódottság szülte, a futballista már korábban gondolkodott ezen a lehetőségen.

„Érzelmes utazás volt, örömökkel, csalódásokkal, győzelmekkel és nehéz pillanatokkal – búcsúzott a szurkolóktól Schick. – Mindig igyekeztem a lehető legjobbat nyújtani a válogatottban, és méltóképp képviselni a nemzetünket. A cseh futball ennél sokkal többre képes, és ezt az elmúlt években meg is mutattuk. Szembesíteni kell magunkat az igazsággal, változtatnunk kell azokon a dolgokon, amelyek hosszú távon nem működtek megfelelően. Ezt nem a düh vagy a csalódottság mondatja velem, azért írom le mindezeket, mert szívemen viselem a cseh labdarúgás ügyét.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csehország–Mexikó 0–3 (0–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)
CSEHORSZÁG: Kovár – Holes (Soucek, 64., majd Sojka, 87.)), Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv (Chory, 87.), Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schick, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
MEXIKÓ: Rangel (Ochoa, 78.)  – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (S. Giménez, 63.), Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
Gólszerző: M. Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Mexikó

3

3

6–0

+6 

9   

2. Dél-Afrika

3

1

1

1

2–3

–1 

4   

3. Dél-Korea

3

1

2

2–3

–1 

3   

4. Csehország

3

1

2

2–6

–4 

1   

 

 

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Csehország A-csoport Patrik Schick
Legfrissebb hírek

Hamilton: Nagyon vagány volt, amit Neymar írt

Foci vb 2026
20 perce

Az Opta valószínűségszámítása szerint ők a legesélyesebbek a továbbjutásra a csoportharmadikok versenyében

Foci vb 2026
54 perce

„Bár több figyelmet fordítanak ránk, szerintem egy kicsit még mindig alulértékelnek bennünket”

Foci vb 2026
1 órája

A német szurkolók bevették a Times Square-t – videó

Foci vb 2026
2 órája

Rosszul robbantottak, leomlott a lelátó egy része a svédek edzőpályáján

Foci vb 2026
2 órája

Maradona vb-búcsúja meglehetősen nagy döbbenetet váltott ki

Foci vb 2026
3 órája

Curacao szenzációs videóval hangol a sorsdöntő meccsre Elefántcsontpart ellen

Foci vb 2026
3 órája

A kapura lövések és a gólok száma is növekszik az ivószünet után

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik