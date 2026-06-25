Vb 2026: visszavonul a válogatottól a csehek gólzsákja
Nagy a csalódás Csehországban: a válogatott csupán egy pontot gyűjtött az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, s búcsúzott a további küzdelmektől. A cseh csapat három mérkőzésen csak egy gólt szerzett, s az A-csoport utolsó helyén végzett Mexikó, Dél-Afrika és Dél-Korea mögött, sorsát a társházigazdától elszenvedett 3–0-s vereség pecsételte meg.
A kudarcnak megvan az első „áldozata”: lemondta a válogatottságot Patrik Schick, aki 56 mérkőzésem 26-szor volt eredményes nemzeti színekben – adta hírül a Livesport cseh kiadása. A portál megemlíti: a 30 éves csatár döntését nem a kiesés felett érzett csalódottság szülte, a futballista már korábban gondolkodott ezen a lehetőségen.
„Érzelmes utazás volt, örömökkel, csalódásokkal, győzelmekkel és nehéz pillanatokkal – búcsúzott a szurkolóktól Schick. – Mindig igyekeztem a lehető legjobbat nyújtani a válogatottban, és méltóképp képviselni a nemzetünket. A cseh futball ennél sokkal többre képes, és ezt az elmúlt években meg is mutattuk. Szembesíteni kell magunkat az igazsággal, változtatnunk kell azokon a dolgokon, amelyek hosszú távon nem működtek megfelelően. Ezt nem a düh vagy a csalódottság mondatja velem, azért írom le mindezeket, mert szívemen viselem a cseh labdarúgás ügyét.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csehország–Mexikó 0–3 (0–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)
CSEHORSZÁG: Kovár – Holes (Soucek, 64., majd Sojka, 87.)), Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv (Chory, 87.), Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schick, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
MEXIKÓ: Rangel (Ochoa, 78.) – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (S. Giménez, 63.), Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
Gólszerző: M. Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Mexikó
3
3
–
–
6–0
+6
9
|2. Dél-Afrika
3
1
1
1
2–3
–1
4
|3. Dél-Korea
3
1
–
2
2–3
–1
3
|4. Csehország
3
–
1
2
2–6
–4
1