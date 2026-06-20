Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Törökország és Paraguay is felforgatott kezdővel javítana

H. Á.H. Á.
2026.06.20. 04:24
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Arda Güler maradt a törököknél a kezdőben (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Törökország Paraguay
A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának második fordulójában az első fordulóban egyaránt vereséggel bemutatkozó Paraguay és Törökország egymás ellen próbál javítani, ezért pedig mindkét szövetségi kapitány több helyen is változtatott az előző meccsen pályára küldött kezdőcsapatán.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT
TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
San Francisco, Bay Area Stadion. Vezeti: Barton (salvadori)
Törökország: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek – Güler, Yildiz, Akgün – Artürkoglu. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella. A kispadon: Bayindir, Günök (kapusok), Celik, Akaydin, Söyüncü, Elmali, Kabak, Özcan, Kökcü, Ayhan, Gül, Yilmaz, Kahveci, Aydin, Uzun. 
Paraguay: Gill – Caceres, Alderete, Gustavo Gómez, Júnior Alonso – Diego Gómez, Cubas, Galarza, Almirón – Pitta, Enciso . Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro. A kispadon: G. Fernández, Oliveira (kapusok), Velázquez, Balbuena, Canale, Maidana, Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Avalos.

A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 Ugurcan Cakir (Galatasaray), 1 Mert Günok (Fenerbahce)
Védők: 25 Samet Akaydin (Rizespor), 14 Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), 3 Merih Demiral (Al-Ahli  – Szaúd-Arábia), 13 Eren Elmali (Galatasaray), 15 Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), 20 Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), 18 Mert Müldür (Fenerbahce), 4 Caglar Söyüncü (Fenerbahce)
Középpályások: 22 Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 Orkun Kökcü (Besiktas), 5 Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 16 Ismail Yüksek (Fenerbahce)
Támadók: 19 Yunus Akgün (Galatasaray), 7 Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), 21 Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24 Oguz Aydin (Fenerbahce), 17 Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), 9 Deniz Gül (Porto – Portugália), 8 Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 26 Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), 11 Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)
Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), 4 Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)
Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília),   
Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

 

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