Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: több mint háromgólos az átlag az első forduló után

2026.06.18. 09:47
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A németek hét gólt szereztek Curacao ellen (Fotó: Getty Images)
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Lezárult az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság első fordulója, amelynek 24 összecsapásán 75 gól esett, s ez 3.125-es gólátlagot jelent mérkőzésenként.

Bár még nyolcvan találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi vb-n volt hármas átlag felett (3.60) a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg (2.96) ezt a határt. Az összehasonlításban fontos kiemelni, hogy 1958-ban 35, tizenkét évvel később pedig csak 32 mérkőzést játszottak összesen, ellenben most 104 összecsapás után alakul ki a végleges gólátlag.

Egyébiránt a legalacsonyabb (2.21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2.71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2.67) elérte az 1998-as szintet. A legutóbbi vb 2.69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

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