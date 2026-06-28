Vb 2026: Kongói DK–Üzbegisztán 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
K-CSOPORT
KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 0–1 – ÉLŐ!
Atlanta, 1.30 (Tv: Duna World). Vezeti: Zwayer (német)
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)
A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, Kapuadi, J. Kayembe, Kalulu, Mukau, Bongonda, Tshibola, Pickel, E. Kayembe, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Orozov, Ashurmatov – Alijonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev – Fayzullayev, Hamdamov – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)
A kispadon: Ergashev, Yusupov (kapusok), Abdullayev, Olmasaliyev, Sayfiyev, B. Karimov, Hamrobekov, Eshmurodov, Ganiyev, Amonov, Iskanderov, Orunov, Jiyanov, Esanov, Sergeyev
Gólszerző: Shomurodov (10.)
|1. Kolumbia
2
2
–
–
4–1
+3
6
|2. Portugália
2
1
1
–
6–1
+5
4
|3. Kongói DK
2
–
1
1
1–2
–1
1
|4. Üzbegisztán
2
–
–
2
1–8
–7
0