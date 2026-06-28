Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Kongói DK–Üzbegisztán 0–0

2026.06.28. 01:21
Optimizmusban és lelkesedésben sincs hiány a kongói drukkerek körében (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Kongói DK Üzbegisztán
A labdarúgó-világbajnokság K-csoportjában a Kongói DK Üzbegisztán ellen zárja a csoportkört, s a továbbjutás reményében lép pályára. Tartsanak velünk!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
K-CSOPORT
KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 0–1 – ÉLŐ!
Atlanta, 1.30 (Tv: Duna World). Vezeti: Zwayer (német)
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)
A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, Kapuadi, J. Kayembe, Kalulu, Mukau, Bongonda, Tshibola, Pickel, E. Kayembe, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Orozov, Ashurmatov – Alijonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev – Fayzullayev, Hamdamov – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)
A kispadon: Ergashev, Yusupov (kapusok), Abdullayev, Olmasaliyev, Sayfiyev, B. Karimov, Hamrobekov, Eshmurodov, Ganiyev, Amonov, Iskanderov, Orunov, Jiyanov, Esanov, Sergeyev
Gólszerző: Shomurodov (10.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

1. Kolumbia

2

2

4–1

+3 

6   

2. Portugália

2

1

1

6–1

+5 

4   

3. Kongói DK

2

1

1

1–2

–1 

1   

4. Üzbegisztán

2

2

1–8

–7 

0   

A K-CSOPORT ÁLLÁSA A  MÉRKŐZÉS ELŐTT

 

 

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