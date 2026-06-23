Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Portugália–Üzbegisztán csoportmérkőzés

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.23. 18:59
Fotó: Getty Images
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Üzbegisztán

Portugália és Üzbegisztán is javítana, előbbi döntetlennel, utóbbi vereséggel kezdte a világbajnokságot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, Houston Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Dzsalal Dzsajed (marokkói)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha, J. Neves – Neto, B. Fernandes, Félix – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
A kispadon: José Sá, Rui Silva (kapusok), Semedo, T. Araújo, Dalot, Inácio, Nunes, S. Costa, B. Silva, R. Neves, Guedes, Trincao, G. Ramos, Leao, F. Conceicao
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – Karimov, Hamrobekov, Shukurov, Nasrullayev – Fayzullayev, Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)
A kispadon: Ergashev, Yusupov (kapusok), Olmasaliyev, Sayfiyev, Alijonov, Orozov, Eshmurodov, Mozgovoy, Amonov, Iskanderov, Hamdamov, Orunov, Jiyanov, Esanov, Sergeyev

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Üzbegisztán
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