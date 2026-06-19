Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Brazíliának szurkol az indiai krikettsztár

V. H. L.V. H. L.
2026.06.19. 16:05
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Shreyas Iyer akcióban (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília krikett labdarúgó-világbajnokság 2026 haiti labdarúgó-válogatott Shreyas Iyer C-csoport brazil labdarúgó-válogatott Haiti
Brazíliának drukkol a krikett egyik legnagyobb sztárja, az indiai válogatott csapatkapitánya, Shreyas Iyer, aki a selecao kapusmezében készült fotóval, Instagram-bejegyzésben tette egyértelművé a preferenciáját.

„Igen a szép játékra” – ezzel a rövid mondattal közölte Instagram-oldalán az indiai krikettválogatott csapatkapitánya, Shreyas Iyer, hogy a brazil válogatottnak szurkol az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon. A bejegyzés pillanatok alatt több mint 300 000 like-ot kapott – írta a Cricket News.

Iyer bejegyzése további szurkolókat is hozhat Indiában a braziloknak, a krikettsztárok ilyen jellegű posztjai komolyan befolyásolják a drukkerek választását is – jegyezte meg a CN.

A brazil válogatott szombat hajnali 3-kor Haitival mérkőzik meg Philadelphiában.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Szombat, 2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

foci vb 2026 Brazília krikett labdarúgó-világbajnokság 2026 haiti labdarúgó-válogatott Shreyas Iyer C-csoport brazil labdarúgó-válogatott Haiti
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