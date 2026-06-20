Szaibari Szalah nyomdokaiba lépett, Marokkó Afrika-rekordot állított fel – statisztikák
Ahogy beszámoltunk róla, Marokkó 1–0-ra legyőzte Skóciát a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában. Íme néhány statisztika a mérkőzésről.
Szaibari Szalah nyomdokain, második afrikai játékos, aki első két vb-meccsén betalál
Szaibarié a leggyorsabb marokkói vb-gól és a második leggyorsabb afrikai gól
Marokkó 601-szer passzolt Skócia ellen, afrikai csapat ilyen magas számot még nem ért el 1966 óta.
Skócia a mérkőzést kaput eltaláló próbálkozás nélkül zárta, legutóbb az 1986-os vb-n, Dánia ellen célzott ilyen csapnivalóan.
Marokkó Skócia legyőzésével új afrikai rekordot állított fel: egymás után a hatodik csoportmérkőzésén maradt veretlen.
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