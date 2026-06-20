Szaibari Szalah nyomdokaiba lépett, Marokkó Afrika-rekordot állított fel – statisztikák

Szaibari Szalah nyomdokain, második afrikai játékos, aki első két vb-meccsén betalál

1:10 - Ismael Saibari a inscrit après 1 minute et 10 secondes le but le plus rapide du Maroc en Coupe du Monde et le deuxième plus rapide pour une nation africaine après Asamoah Gyan pour le Ghana contre la Tchéquie en 2006 (1:08).



Précoce. pic.twitter.com/vXJHJSbrP3 — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2026

Szaibarié a leggyorsabb marokkói vb-gól és a második leggyorsabb afrikai gól

1:10 - Ismael Saibari a inscrit après 1 minute et 10 secondes le but le plus rapide du Maroc en Coupe du Monde et le deuxième plus rapide pour une nation africaine après Asamoah Gyan pour le Ghana contre la Tchéquie en 2006 (1:08).



Précoce. pic.twitter.com/vXJHJSbrP3 — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2026

Marokkó 601-szer passzolt Skócia ellen, afrikai csapat ilyen magas számot még nem ért el 1966 óta.

601 - 🇲🇦 Morocco completed 601 passes against Scotland, the most by an African team in a FIFA World Cup match on record since 1966.



Tiki-taka. pic.twitter.com/ax0We6U9UF — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2026

Skócia a mérkőzést kaput eltaláló próbálkozás nélkül zárta, legutóbb az 1986-os vb-n, Dánia ellen célzott ilyen csapnivalóan.

Marokkó Skócia legyőzésével új afrikai rekordot állított fel: egymás után a hatodik csoportmérkőzésén maradt veretlen.