Nemzeti Sportrádió

Szaibari Szalah nyomdokaiba lépett, Marokkó Afrika-rekordot állított fel – statisztikák

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.20. 02:47
Szaibari a mezőny legjobbja volt Skócia ellen (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Skócia Marokkó
Ahogy beszámoltunk róla, Marokkó 1–0-ra legyőzte Skóciát a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában. Íme néhány statisztika a mérkőzésről.

Szaibari Szalah nyomdokain, második afrikai játékos, aki első két vb-meccsén betalál

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Marokkó 601-szer passzolt Skócia ellen, afrikai csapat ilyen magas számot még nem ért el 1966 óta.

Skócia a mérkőzést kaput eltaláló próbálkozás nélkül zárta, legutóbb az 1986-os vb-n, Dánia ellen célzott ilyen csapnivalóan.

[Fotmob] Interesting. Scotland failed to register a shot on target. It the first time for them since that match against Denmark in 1986 when they went an entire FIFA World Cup match without one.
by u/Pristine_Youth_6953 in soccer

Marokkó Skócia legyőzésével új afrikai rekordot állított fel: egymás után a hatodik csoportmérkőzésén maradt veretlen.

 

 

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