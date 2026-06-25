Svédország kapust cserélt, Hollandia nem változtat – mutatjuk az F-csoport záró körének kezdőcsapatait

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

Péntek, 1.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Arlington, Dallas Stadion. Vezeti: I. Barton (hondurasi)

JAPÁN: Szuzuki Z. – Itakura, Szeko, Ito H. – Szugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura– Doan, Maeda – Ueda. Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

A kispad: Oszako (k), Hajakava (k), Szugavara, Nagatomo, Vatanabe, Tanigucsi, Szuzuki Dzs., Tomijaszu, Szano K., Szuzuki J., Tanaka, Goto, Ito Dzs., Macsino, Ogava, Siogai

SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Stroud, Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres, Elanga. Szövetségi kapitány: Graham Potter

A kispad: V. Johansson, Nordfeldt (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Karlström, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Nygren, Svanberg, Svensson, Zeneli

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

Péntek, 1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)

TUNÉZIA: Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida – Hedira, Szkiri – Ben Szliman, Medzsbri, Garbi – Maszturi. Szövetségi kapitány: Hervé Renard.

A kispad: Samah, Ben Hasszin (kapusok), Arusz, Bronn, Neffati, Sihaui, Rekik, Ben Uanesz, Ajari, Ben Hamida, Mahmud, Tunekti, Asuri, Ellumi, Sauat, Szad.

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, F. de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman.

A kispad: Flekken, Roefs (kapusok), Van de Ven, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.